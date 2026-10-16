Zaira Nara y Nora Colosimo volvieron a estar en el centro de las miradas tras las declaraciones de la modelo en el programa LAM. La madre de la empresaria Wanda Nara se sumó al ciclo como angelita hace varias semanas y logró consolidarse como comentarista. Sin embargo, su hija admitió que vive esta etapa laboral de su progenitora con sentimientos encontrados por la exposición mediática.

Zaira Nara valoró el acompañamiento incondicional de Nora Colosimo durante los inicios de su carrera artística y la de Wanda Nara. La conductora destacó que su madre postergó sus propios proyectos personales para llevarlas a los castings y apoyarlas en todo momento. Por esa razón, aseguró que le genera mucha felicidad verla disfrutar del vestuario, del maquillaje y de las luces del estudio.

Zaira Nara expresó el sufrimiento que le provocan los cruces de Nora Colosimo contra panelistas como Karina Iavícoli. La modelo remarcó que "obvio que hay un montón de partes feas como enfrentamientos, que me duelen y no me gusta verla porque no me gusta que le hablen mal". A pesar de su incomodidad, afirmó que su madre sabe defenderse sola perfectamente.

Zaira Nara también abordó las novedades familiares luego de que Nora Colosimo confirmara su reconciliación con Jakob Von Plessen a casi 4 años de distanciados. La famosa manifestó estar feliz con este reencuentro sentimental, aunque reconoció que prefiere mantener la intimidad del hogar lejos de la opinión pública para no exponer asuntos personales.