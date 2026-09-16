Zaira Nara reveló el miedo que tuvo durante una cita con un famoso

Zaira Nara y Jakob Von Plessen se separaron en 2022, después de 8 años juntos y 2 hijos en común. A pesar de que estuvieron envueltos en la polémica del Wandagate, la expareja se sobrepuso y ahora tienen un muy buen vínculo. Por este motivo, la modelo se animó a contar la curiosa anécdota de cómo fue su extraña primera cita.

Zaira Nara comenzó contando lo que parecía un encuentro con un desconocido en el programa Un medio día mejor de LUZU, sin decir de quién se trataba. "A mí me cuesta el avance hasta llegar a la cita", confesó. Además, reveló que el episodio ocurrió bastante tiempo atrás, incluso antes de ser madre.

"Veníamos chateando hace tres meses porque él estaba viviendo en el exterior. Llegó el día y yo me asusté, no sabía si quería ir a su casa porque no sabía si no me iba a gustar y me iba a querer ir. Yo ya vivía sola y pensé en invitarlo a la mía, pero iba a ser peor porque ¿cómo le decía que se fuera?", relató Zaira Nara.

Ante ese dilema, la velada tomó un rumbo diferente. "Entonces, él me invitó a su casa. De repente me dijo: 'No es mi departamento porque el mío está en obra'. Era muy lindo, era mucho, quizás, para lo que yo esperaba, uno hace una radiografía de los metros cuadrados, la deco…", continuó Zaira Nara y despertó las risas del Pollo Álvarez, el conductor. "Me dijo que el departamento era de un vecino amigo. Me la bajó un poco porque si era de él, sumaba", expresó.

Sin embargo, a la modelo le costaba creer esa versión y, a medida que transcurría la cita, la situación resultaba cada vez menos verosímil. "Era raro que sea del vecino porque, de repente, abría alacenas, mucha intimidad para saber dónde estaba todo", afirmó.

El desenlace de la noche incluyó sorpresas e imprevistos. "Yo había ido con mi perrita, la apoyé en el piso y, además de que había hecho pis en todas las alfombras de alta gama y lujo que había en ese departamento, salió corriendo disparada ladrando y entra una señora, que no era la vecina… era la madre", reveló Zaira Nara y dejó a todos atónitos.

El Pollo Álvarez le preguntó si pasó algo con él estando su mamá presente, a lo que ella reveló que el protagonista era Jakob Von Plessen y concluyó: "Después tuve dos hijos, pero en el momento no chapé ni nada".