Zaira Nara reveló la insólita forma en la que los hombres la quieren conquistar

La modelo Zaira Nara se refirió a su presente sentimental y detalló una recurrente situación que experimenta en su cuenta de Instagram por parte de algunos usuarios que buscan llamar su atención. Durante una entrevista brindada al conductor El Pollo Álvarez, la empresaria abordó su soltería, que se extiende desde hace varios años, y compartió la desconcertante conducta que detectó en el último tiempo.

Al describir esta interacción virtual en la plataforma, la modelo comenzó explicando que "Me está pasando últimamente, como soy soltera, que muchos me empiezan a seguir y después me dejan de seguir". Según sus palabras, este comportamiento no es un hecho aislado, sino que se repite a lo largo del tiempo con perfiles específicos que insisten en la misma metodología.

Con respecto a la frecuencia de esta actitud, la conductora continuó relatando que "De repente me pasa que por tres días seguidos alguien me empieza a seguir y me deja de seguir constantemente". Esta constante insistencia virtual genera dudas sobre la verdadera intención detrás del juego de seguir y dejar de seguir en la aplicación.

Ante esta situación reiterada, la modelo no dudó en plantear su desconcierto y cuestionó los objetivos de esta conducta expresando: "Realmente no entiendo. Mi pregunta es: ¿cuál sería la reacción que están esperando que yo tenga?". De esta manera, dejó en claro que este tipo de maniobras virtuales no resultan efectivas para captar su interés.

Finalmente, al referirse a la manera adecuada de encarar una conversación virtual para conocer a alguien, la empresaria se mostró categórica y envió un mensaje directo a quienes evitan el contacto real. En sus declaraciones más determinantes sobre el tema, la conductora sentenció: "Si me empezás a seguir y no te animás a escribir, sos un cagón. Si me querés encarar por redes seguime, pero mandame un mensaje, no me histeriquees así".

Con este mensaje, la modelo cerró su análisis sobre las interacciones en el plano digital, manifestando su preferencia por los planteos directos y sinceros por encima de las especulaciones virtuales.