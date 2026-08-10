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Zaira Nara reveló por qué no se banca más a su hermana Wanda
POR REDACCIÓN
Zaira y Wanda Nara volvieron a captar la atención del público mediante una inesperada interacción en sus perfiles de Instagram. En esta ocasión, la modelo difundió una fotografía donde se las ve juntas acompañada por un dato que afirmaba que "Según un estudio, tener una hermana aumenta el estrés un 78%". A esa información, Zaira le sumó un comentario irónico manifestando que "Yo creo que ya voy tocando el 100% eh".
La empresaria no tardó en reaccionar al posteo y decidió replicarlo en su propia cuenta para demostrar que tomó el mensaje con humor. De forma pública, Wanda contestó que "Qué graciosa estás, Zaira", poco después de haber lanzado un descargo contra Mauro Icardi por cuestionamientos sobre su maternidad. Este gesto entre hermanas ocurre semanas después de una supuesta pelea que terminó siendo una campaña publicitaria donde afirmaron que "fue suficiente".
El intercambio se produce mientras Wanda atraviesa un conflicto legal con Icardi tras ser autorizada por la Justicia para regresar a Argentina con sus hijos. En este marco, el futbolista volvió a arremeter contra ella afirmando que "Ser madre no te convierte en..." tras el escándalo de un video reciente.
Por su parte, la conductora, quien podría enfrentar un nuevo conflicto con Vero Lozano, continúa exponiendo la confianza que mantiene con su hermana frente a sus seguidores.