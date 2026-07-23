Zaira Nara se fue de vacaciones y terminó en la calle por un insólito motivo

Zaira Nara enfrentó un inconveniente logístico durante su descanso en Europa cuando una plataforma de alquiler decidió cancelar su estadía de forma imprevista. La notificación recibida por la modelo indicaba que "No pudimos completar tu reserva. Parece que estás planeando una fiesta no autorizada o molesta". Ante esta situación, la influencer utilizó su cuenta de Instagram para realizar un descargo público y contactar a la empresa directamente.

A través de sus redes sociales, ella aclaró los motivos de su viaje y aseguró que "Les juro que no es para organizar ninguna fiesta, solo pasar unos días con mis adorables hijitos".

La conductora busca mantener una trayectoria alejada de los conflictos mediáticos y se diferencia de los escándalos vinculados habitualmente a su hermana Wanda. En esta oportunidad, el viaje tiene como objetivo el tiempo compartido junto a Malaika y Viggo. Gracias a su gran alcance digital, se estima que podrá apelar la medida y continuar con su itinerario habitual.