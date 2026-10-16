Zaira Nara y Bauleti protagonizaron un divertido ida y vuelta en DGO Stream junto a Pollo Álvarez donde revelaron las chances que tuvieron de concretar un romance. El conductor propuso un juego para que los compañeros calificaran del 1 al 10 las posibilidades pasadas de que su vínculo trascendiera la amistad. En la dinámica, Bauletti asignó un 3 de 10 a las probabilidades de estar con la modelo, mientras que ella eligió un 5.

Bauletti defendió su postura entre risas y sostuvo “Pará, yo fui realista”. La modelo replicó “Yo también”, pero el streamer insistió “No, cinco es mucho”. Ante esto, la hermana de Wanda Nara justificó su número al recordar un gesto romántico de su compañero y lanzó “Cara las flores para el tres”. Su compañero reaccionó y preguntó “¿Vos decís que con las flores llegué al cinco?”, a lo que la conductora respondió “Con las flores del tres saltaste al cinco”.

El coqueteo mediático entre Zaira Nara y Bauleti se enfrió definitivamente cuando la modelo confirmó su reconciliación con Jakob Von Plessen. Luego de cuatro años separados, la conductora decidió retomar la relación con el padre de sus dos hijos. La primera confirmación la dio su madre Nora Colosimo en LAM y luego la propia modelo lo validó en el programa de Pollo Álvarez en DGO Stream.

Ante las cámaras de Intrusos la modelo dio detalles de la vuelta con Jakob Von Plessen desde su auto. Zaira Nara declaró “Fluyó. La realidad es que cuando hay hijos en el medio se prioriza, al menos en nuestro caso, la relación. Hubo un muy buen vínculo por los chicos y siempre fuimos familia”. Sobre las palabras de Nora Colosimo agregó “Ayer mi mamá fue la que habló porque, para mí, era un poco más fácil”.

Para finalizar, la modelo dejó en claro los límites de su exposición sobre este regreso amoroso. Zaira Nara afirmó “Es algo que quiero guardar para mí” y sobre los motivos de la nueva oportunidad con Jakob Von Plessen sumó “Cada uno puede pensar lo que quiera. Lo nuestro me lo guardo para nosotros. Es algo muy de mi intimidad que intento resguardar lo más que pueda”. Además concluyó que la familia por más expuesta que pueda sabe guardar los secretos.