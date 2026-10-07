Zaira Nara tiene novio: el hombre que la conquistó y la tiene loca de amor

Zaira Nara y Jakob von Plessen estarían apostando nuevamente al amor según reveló la periodista Karina Iavícoli en la última emisión del programa LAM. La versión sobre el acercamiento entre la modelo y el empresario agrario sorprendió a todos en el piso del ciclo televisivo.

La panelista Karina Iavícoli aseguró tener información fresca recién salida del horno que confirma que Zaira Nara estaría otra vez en pareja con Jakob von Plessen. “Me acaban de decir recién, es fresco esto o salido del horno, que Zaira estaría otra vez en pareja con Jakob”, afirmó la periodista.

La historia entre la hermana de Wanda Nara y el padre de sus hijos Malaika y Viggo duró ocho años hasta su separación oficial en septiembre de 2022. La reciente revelación cobra fuerza luego de que la conductora hablara públicamente sobre la divertida primera cita que compartió con el empresario en el pasado.

El público y los seguidores de la modelo siguen con atención cada novedad sobre este posible regreso sentimental. Se espera que los detalles de este acercamiento se conozcan muy pronto cuando Nora Colosimo visite el estudio de televisión para dialogar sobre la vida afectiva de su hija.