Zaira Nara y lo mal que la pasó con su ex: "Me separé por un montón de motivos"

Zaira Nara aprovechó el contacto con los medios para desactivar las especulaciones sobre un supuesto acercamiento sentimental con su antigua pareja. Ante las consultas sobre su presente, ella fue terminante al declarar: “Estoy muy bien, soltera y feliz de la vida. La verdad que sigo igual, estoy sola”. Con estas palabras, la hermana de Wanda Nara buscó dar por terminada la ola de comentarios que sugerían una cita secreta en Punta del Este.

Al ser consultada por la insistencia de la prensa sobre sus relaciones pasadas, la conductora manifestó: “Ustedes siempre quieren que yo vuelva con mis exparejas, se hablaron muchas cosas, pero no. Nada que ver la versión de que nos encontramos en Uruguay”. Su descargo también alcanzó los recientes movimientos detectados en las plataformas digitales, donde aclaró su postura respecto a los contactos virtuales: “Yo no dejé de seguir a nadie, capaz se confunden con que Facu me volvió a seguir. Deberían preguntarle a él por qué lo hizo”. Incluso admitió usar frecuentemente la herramienta de silenciar perfiles con sus exnovios.

En cuanto a la posibilidad de una segunda vuelta con el deportista, la modelo fue tajante al explicar su postura actual: “No hay posibilidad de que vuelva con Facu hoy. Lo aprecio mucho, pero estoy muy bien sola y hay un montón de motivos por los que me separé que hacen que no esté con él”. A pesar de esto, reconoció que mantuvo un buen vínculo con el entorno del polista hasta que él inició una nueva relación, señalando que: “No tiene nada que ver seguir en contacto, más allá de la buena onda, si el otro está en pareja, salvo que sea el padre de mis hijos”.

Finalmente, evitó profundizar en el romance que Pieres mantuvo con Chechu Bonelli, con quien asegura tener un trato cordial. Sobre este punto, concluyó con prudencia: “Yo con Chechu tengo muy buena onda, hace bastantes años que no coincidimos en trabajos, pero me parece que su relación con Facu es parte de su intimidad y no me interesa exponerlo”. De esta manera, reafirmó que su prioridad actual es transitar su soltería con absoluta tranquilidad.