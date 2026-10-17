Zaira Nara y Paula Chaves se reconciliaron, pero se volvieron a pelear en vivo

Paula Chaves y Zaira Nara aparecieron juntas públicamente en un evento tras haber sellado la reconciliación de su amistad. El distanciamiento entre ambas comenzó cuando la hermana de Wanda Nara inició un romance con Facundo Pieres, expareja de la conductora, situación que generó un quiebre por la falta de aviso previo. La ruptura fue tan drástica que la esposa de Pedro Alfonso resolvió sacarle a su ex amiga el rol de madrina de su hija menor Filipa.

El punto de giro para el acercamiento definitivo ocurrió hace 1 año con el fallecimiento de Moro, la mascota familiar de la conductora. En aquel triste momento, la modelo decidió enviarle un mensaje muy emotivo a su antigua compañera, un gesto que conmovió profundamente a la destinataria y logró abrir la puerta para la ansiada reconstrucción del vínculo.

Un cronista del programa Intrusos interceptó a las protagonistas mientras la presentadora comentaba que ya habían tenido una charla previa muy positiva en privado. Al ver pasar a la modelo por el lugar, el notero Alejandro Castelo las juntó ante la cámara para indagar sobre la actualidad de la relación. Al ser indagada sobre si la amistad se mantenía idéntica a los viejos tiempos, la hermana de Wanda respondió que no les gustaba hablar de su vida privada.

Por su parte, la pareja de Pedro Alfonso buscó transmitir calma y aseguró que no existía ningún tipo de orgullo entre ellas sino mucho cariño y amor acumulado. Sin embargo, cuando el cronista consultó de forma directa sobre el tema del madrinazgo de Filipa, la modelo prefirió no responder y abandonó intempestivamente el móvil antes de finalizar.