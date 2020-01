Zaragoza, con Brussino, ganó y se acerca a línea de punteros en España

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Zaragoza, con el concurso del argentino Nicolás Brussino, derrotó esta tarde como visitante a Joventut de Badalona, por 93 a 72, para continuar a la expectativa de la punta, en la Liga Endesa de la ACB de básquetbol de España, al disputarse la decimonovena jornada.



El escolta santafesino, de 26 años, actuó durante casi 26 minutos, al cabo de los cuales aportó 5 tantos (1-1 en dobles, 1-5 en triples), 10 rebotes (su máxima marca personal desde que llegó a la ACB), 3 asistencias y 2 robos.



Zaragoza, que ahora ostenta un record 14-5 y asoma en la tercera colocación, mostró como principal figura al ala pivote montenegrino Nemanja Radovic, con 29 unidades y 8 rebotes.



En el conjunto catalán, en tanto, se destacó el escolta esloveno Kremen Prepelic, con 24 puntos, 3 asistencias y 2 recuperos.



Por su lado, Barcelona (15-4), que saltó a la punta en soledad, superó como local a Betis (5-14), por 77-59.



El alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket) firmó planilla para el quinteto 'blaugrana', aunque no ingresó. El escolta eslovaco Kyle Kuric anotó 17 puntos y capturó 4 rebotes en el conjunto catalán, que contó con el retorno, tras lesión, del base francés Thomas Heurtel, que terminó con 11 tantos y 6 rebotes.



Además, el escolta bahiense Nicolás Richotti firmó una planilla con 13 tantos (1-2 en dobles, 3-5 en triples, 2-2 en libres), 5 asistencias y un rebote en 17m., para Fuenlabrada, que fue derrotado por UCAM Murcia, por 94-71.



En el otro adelanto de la jornada, Burgos, con 2 puntos, 2 rebotes y 2 pases gol del base uruguayo Bruno Fitipaldo (ex Obras Basket), sucumbió ante Tenerife, por 70-54.



Mañana, Real Madrid (14-4), con las intervenciones de Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola, buscará regresar a lo más alto de la tabla, cuando enfrente desde las 17.00 (13.00 de Argentina) al Manresa, del cordobés Juan Pablo Vaulet (ex Peñarol de Mar del Plata).



También jugarán Baskonia-Morabanc Andorra, Gran Canaria-Bilbao Basket, Estudiantes-Unicaja Málaga y Obradoiro-Valencia.