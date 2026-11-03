Lo que comenzó como una alternativa para atravesar un difícil momento personal terminó convirtiéndose en un emprendimiento familiar. Ivana Nome, creadora de ZB Tejidos y Deco, encontró en el crochet una nueva oportunidad laboral después de que una alergia en sus manos la obligara a abandonar su oficio de pedicura. Durante su participación en el segmento Yo Emprendo, del programa Yo Te Invito contó cómo nació su proyecto, que hoy comparte con su esposo y con el que busca llegar a distintos departamentos de San Juan.

Actualmente, ZB Tejidos y Deco ofrece productos artesanales como amigurumis (muñecos tejidos a crochet), alfombras de totora, cestos, llaveros, ponchos de lana y artículos decorativos. También realizan trabajos personalizados a partir de fotografías de familiares, cantantes, santos y personajes populares. Entre sus colecciones se destacan figuras de El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y Lionel Messi.

La historia comenzó durante la pandemia, cuando Ivana tuvo que abandonar su trabajo como pedicura debido a una alergia provocada por el polvillo de las uñas. En pleno aislamiento, decidió aprender crochet mediante videos de YouTube y grupos virtuales de tejedoras de distintas partes del mundo. "Yo trabajaba de pedicura, nada que ver con esto, pero me agarró una alergia en las manos al polvillo de las uñas y tuve que dejar", recordó.

Con el tiempo, el emprendimiento se convirtió en una actividad compartida con su esposo. En 2022, él atravesó un problema de salud relacionado con una operación de rodilla y se quedó sin trabajo. Ante esta situación, Ivana decidió enseñarle a tejer. "Como él estaba muy nervioso y andaba mal por la operación de su rodilla, se me ocurrió enseñarle a tejer", contó. Actualmente, él confecciona productos con lana hipoalergénica, mientras que ella trabaja principalmente con hilo de algodón.

En cuanto a la elaboración, explicó que algunas piezas requieren entre una hora y media y tres horas, aunque los diseños más complejos demandan mayor dedicación. Por eso, recomendó realizar los encargos con anticipación, especialmente para cumpleaños, casamientos y comuniones.

De las ferias a enseñar el oficio del crochet

Los primeros pasos comerciales de ZB Tejidos y Deco estuvieron vinculados con las ferias de emprendedores después de la pandemia. Estos espacios le permitieron mostrar sus creaciones, conseguir clientes y recibir pedidos personalizados. Posteriormente, incorporó las redes sociales y un catálogo de WhatsApp para facilitar las ventas.

Ante una disminución de las ventas en las ferias, Ivana decidió ampliar su actividad y comenzar a enseñar crochet. Actualmente, dicta clases para principiantes y talleres temáticos, entre ellos propuestas especiales para confeccionar productos navideños.

Las capacitaciones se desarrollan en Hilos de Amor, en Rivadavia, con cupos de hasta 10 personas, y en Mora Espacio Creativo, en Rawson, donde pueden participar hasta seis alumnos. Las consultas pueden realizarse mediante sus redes sociales o al WhatsApp 264 631 6427.

El sueño de expandirse en San Juan

De cara al futuro, Ivana busca seguir haciendo crecer su emprendimiento, ampliar las ventas y llevar sus talleres a otros departamentos de la provincia, como Jáchal. También desea continuar participando en ferias de mayor convocatoria.

Uno de sus mayores logros fue participar este año en la Feria Internacional de Artesanías, una experiencia que nunca imaginó alcanzar cuando comenzó a tejer durante el aislamiento. "Jamás me imaginé llegar a esto cuando empecé en pandemia tejiendo almohadones", expresó.

Así, lo que comenzó como una alternativa frente a una dificultad laboral se transformó en un proyecto familiar que hoy busca seguir creciendo y transmitir el oficio del crochet a más sanjuaninos.

Contactos

Quienes deseen conocer los productos de ZB Tejidos y Deco, realizar pedidos personalizados o consultar por los talleres de crochet pueden comunicarse a través de Instagram, como @zyb_tejidosydeco; Facebook, como Ivana Nome Gómez; o mediante WhatsApp al 264 631 6427.