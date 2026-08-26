El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, volvió a rechazar categóricamente la convocatoria a elecciones y afirmó que celebrar comicios mientras continúe el conflicto armado con Rusia sería “un tsunami para el país” que terminaría por dividirlo.

El líder ucraniano, que asumió su cargo tras ganar las elecciones de 2019, mantiene suspendidas las convocatorias a las urnas por tiempo indeterminado en aplicación de la ley marcial. En paralelo a este escenario político interno, las autoridades de Rusia anunciaron la toma de otras tres localidades en distintas provincias ucranianas.

El debate sobre la renovación de autoridades volvió a ganar espacio público tras las declaraciones del exministro de Defensa Mijailo Fedorov, cuya salida del Gabinete en julio provocó manifestaciones inéditas en las calles desde el inicio del conflicto armado, en 2022.

Frente a estas exigencias, Zelenski remarcó durante una reunión con periodistas: “Pienso que en una guerra como esta, unas elecciones como tal son un enorme riesgo. Las elecciones en este momento serían un tsunami para el país, lo que dividirá a Ucrania”.

En el mismo testimonio difundido a la prensa, el jefe de Estado reforzó su postura al aseverar: “Si queremos destruir el país, entonces podemos avanzar hacia la celebración de elecciones en tiempos de guerra”.

Por otro lado, Zelenski llamó a la unidad de los ucranianos en el Día de la Independencia, cuando el país atraviesa una situación “realmente difícil” en el contexto de la guerra lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en 2022.

Cuando se cumplen 35 años de la constitución de Ucrania como Estado independiente tras la caída de la Unión Soviética, y en una fecha de especial relevancia ante la invasión del este del país, Zelenski recalcó que Ucrania “no caerá, alcanzará la paz y saldrá adelante” frente a una guerra que ya lleva 1.643 días.

“Ahora mismo, las cosas son realmente muy difíciles para todos nosotros. Pero hay una fuerza que nos sostiene firmemente de la mano, y en realidad no es invisible en absoluto. Es la fuerza de nuestro círculo de apoyo mutuo: el apoyo entre nosotros, la ausencia de dudas sobre la persona que tenemos al lado, la fe en todos los ucranianos”, subrayó en un discurso en el que señaló que la clave es que Rusia “no rompa ese círculo”.

Rusia toma otras tres localidades

Las autoridades de Rusia anunciaron este lunes la toma de otras tres localidades en distintas provincias de Ucrania, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso señaló en redes sociales que sus militares capturaron Dolinka, Pershe Travnia y Kucherov, en Zaporiyia, Sumi y Donetsk, respectivamente, sin que se hayan difundido informaciones sobre bajas en los combates.

Rusia anunció durante los últimos meses distintos avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que —junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás— ya era escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

GS con información de NA y Europa Press