La jugada protagonizada por Lionel Messi durante la victoria de Argentina sobre Argelia continúa generando repercusiones en el mundo del fútbol. Sin embargo, una de las voces más autorizadas del deporte salió en defensa del capitán argentino. Se trata de Zinedine Zidane, quien fue categórico al analizar la acción que algunos consideraron merecedora de una tarjeta roja.

El exfutbolista y entrenador francés aseguró que revisó varias veces la jugada en la que Messi tuvo contacto con el defensor argelino Aissa Mandi y no encontró motivos para cuestionar la decisión arbitral. “He visto el incidente con Lionel Messi varias veces ya, desde diferentes ángulos, y honestamente no entiendo cómo algunas personas están pidiendo una tarjeta roja”, afirmó.

Para Zidane, la polémica creció mucho más por el impacto en las redes sociales que por la gravedad real de la acción dentro del juego. “El fútbol es un deporte de contacto, y cada contacto no se convierte automáticamente en una expulsión solo porque las redes sociales quieren una historia más grande”, sostuvo.

El francés pidió valorar la actuación de Messi

Más allá de la jugada puntual, Zidane se mostró sorprendido por el foco que tomó el debate luego del partido y consideró que se dejó de lado el extraordinario rendimiento del capitán argentino. “Lo que me decepciona es que la gente esté pasando más tiempo hablando de un momento accidental que hablando de la obra maestra futbolística que Messi produjo durante 90 minutos”, expresó.

El campeón del mundo con Francia destacó que el rosarino marcó los tres goles de la victoria argentina y volvió a ser determinante en una Copa del Mundo. “Un jugador marca un hat-trick, rompe récords, domina un partido del Mundial y, de alguna manera, la conversación se convierte en una acción que duró unos segundos”, agregó.

“No había una roja de la que escapar”

Zidane también hizo hincapié en la importancia de analizar el contexto completo de la jugada y no quedarse únicamente con una imagen aislada. “La intención importa. El contexto importa. La velocidad de la acción importa. Cuando miro el incidente veo una acción de fútbol, no a un jugador tratando de lastimar a un rival”, remarcó.

Además, defendió el trabajo realizado por el árbitro y el VAR durante el encuentro. “La verdad es simple: Messi no escapó de una tarjeta roja. No había una tarjeta roja de la que escapar. El árbitro lo vio, el VAR lo revisó y llegaron a la misma conclusión”, afirmó.

Por último, el exentrenador del Real Madrid invitó a los fanáticos a dejar de lado la controversia y enfocarse en el espectáculo deportivo. “En lugar de buscar polémica, tal vez deberíamos apreciar lo que presenciamos: uno de los mejores jugadores de la historia entregando otra actuación inolvidable en una Copa del Mundo”, concluyó.