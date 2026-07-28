Zinedine Zidane fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la Selección de Francia y, durante su primera conferencia de prensa, dejó una revelación que explicó una de las grandes decisiones de su carrera: durante años rechazó importantes ofertas porque su único objetivo era llegar al banco de Les Bleus.

El exmediocampista campeón del mundo asumió el cargo tras la salida de Didier Deschamps y se convirtió en el elegido por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para continuar el exitoso ciclo de la selección gala.

“Durante cuatro o cinco años recibí ofertas para dirigir un club y las rechacé todas por la selección francesa”, aseguró Zidane durante su presentación. El entrenador explicó que siempre tuvo claro cuál era su próximo desafío luego de su salida del Real Madrid en 2021.

“Siempre vi a este equipo como un futuro entrenador. No fiché por un club por ese motivo. Lo único que quería hacer después del Madrid era dirigir a la selección francesa”, afirmó.

La llegada de Zidane fue un proceso que comenzó a tomar forma luego de que Deschamps anunciara su salida en enero de 2025. El presidente de la FFF, Philippe Diallo, contó que las primeras conversaciones con el exfutbolista comenzaron meses después y que ambas partes fueron acercando posiciones durante más de un año.

Según relató el dirigente, hubo una frase de Zidane que fue clave para convencerlo: “Presidente, sé cómo ganar”. Para Diallo, esa declaración reflejó la confianza y la mentalidad del nuevo entrenador para liderar a uno de los equipos más importantes del mundo.

Durante el tiempo que estuvo sin dirigir, Zidane recibió propuestas millonarias de clubes internacionales. Una de las más impactantes llegó desde Arabia Saudita, donde el Al-Hilal le habría ofrecido un contrato superior a los 100 millones de euros, pero el francés decidió mantenerse a la espera de la oportunidad que siempre había buscado.

“Podría haber asumido un proyecto de tres años, pero mi decisión estaba tomada”, explicó Zidane, dejando en claro que su prioridad era ocupar el cargo de seleccionador.

El nuevo ciclo de Zidane tendrá como principal objetivo mantener a Francia en la elite mundial y preparar al equipo para el Mundial 2030. Su debut oficial está previsto para el 25 de septiembre de 2026 frente a Turquía, por la primera jornada de la UEFA Nations League.

Después de conquistar múltiples títulos como entrenador del Real Madrid, Zidane inicia ahora el desafío más esperado de su carrera: dirigir al seleccionado de su país.