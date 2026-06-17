La exhibición de Lionel Messi en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones en todo el planeta. Luego del triplete que lideró la goleada por 3-0 frente a Argelia en Kansas City, una de las voces más resonantes del fútbol internacional se sumó a los elogios: Zlatan Ibrahimović. "El rey sigue", expuso.

El exdelantero sueco, una de las personalidades más influyentes del fútbol de las últimas dos décadas, no escatimó palabras para describir la actuación del capitán argentino. Actualmente como comentarista durante la cobertura del Mundial, Zlatan aseguró que lo realizado por Messi fue mucho más que una gran actuación individual.

“Déjenme decirles algo: esto es lo que pasa cuando el mejor de todos los tiempos juega al fútbol. Messi no solo tuvo un buen partido inaugural, llegó a la Copa del Mundo como si todavía fuera su dueño”, expresó el exgoleador.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, especialmente porque llegaron después de una noche histórica para el rosarino. Con sus tres goles frente a Argelia, Messi alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Ibrahimović también hizo referencia a la edad del capitán argentino, quien disputó su sexto Mundial a los 38 años y a pocos días de cumplir 39. Lejos de considerar que el paso del tiempo sea un condicionante, sostuvo que sigue siendo el futbolista más determinante del torneo.

“La gente habla sobre su edad, sobre el fin de una era, sobre la presión de tener 38 para 39 años, pero a él no le afecta nada de eso. Lo que hace es generar presión en cada defensor que tiene enfrente”, afirmó.

El sueco destacó además cómo la presencia de Messi modifica cualquier partido. “Argelia intentó competir, cerrarse y dificultarle las cosas a Argentina. Pero cuando Messi toma la pelota cerca del área, el partido prácticamente se termina. Un hat-trick en un debut mundialista no es normal. Es una declaración”, analizó.

Para Zlatan, la diferencia estuvo en la capacidad del capitán argentino para resolver el encuentro con pocas oportunidades. “Cuando tienes un jugador como él, no necesitas diez chances. Con un momento de magia alcanza. Y él les dio tres”, señaló.

Finalmente, cerró con una frase que resumió el impacto que tuvo la actuación del rosarino en el estreno mundialista de la Albiceleste: “No fueron solamente tres puntos para Argentina. Fue un mensaje para toda la Copa del Mundo. El rey sigue aquí”.

Con una actuación memorable y el reconocimiento de figuras históricas del fútbol mundial, Messi volvió a demostrar que sigue siendo el gran protagonista de la máxima cita del deporte.