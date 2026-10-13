El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para la provincia de San Juan debido a un fuerte frente de inestabilidad climática. Este fenómeno provocará intensas tormentas eléctricas, ráfagas de viento sur superiores a los 60 kilómetros por hora y abundante caída de agua.

Según los últimos reportes oficiales, las precipitaciones comenzarán a desarrollarse con mayor fuerza a partir de las 15:00 horas de este martes. El agua se intensificará durante la noche y la madrugada del miércoles, dando paso a un segundo pulso lluvioso que se extenderá formalmente hasta el mediodía del jueves.

Los especialistas indicaron que los departamentos de Caucete, 25 de Mayo, Angaco, San Martín y Valle Fértil se ubican en la zona de mayor impacto. En estos sectores el riesgo de caída de granizo y actividad eléctrica severa es notablemente más alto que en el resto del territorio regional.

Por su parte, el Gran San Juan registrará lluvias persistentes y chaparrones intermitentes que podrían generar anegamientos rápidos en calzadas urbanas. Esta situación afectará directamente a los distritos de Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y las áreas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

En el sector norte y cordillerano, las localidades de Jáchal, Iglesia y Calingasta experimentarán lluvias moderadas en las zonas bajas de los valles. Paralelamente, las autoridades provinciales advierten sobre probables nevadas aisladas en los sectores de mayor altitud y rutas de precordillera.