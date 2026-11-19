El viento Zonda volverá a hacerse sentir en San Juan este jueves 19 de noviembre, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo oficial mantiene vigente una alerta de nivel amarillo que advierte sobre la llegada de ráfagas intensas para la segunda mitad de la jornada, acompañadas de un marcado ascenso de la temperatura máxima que rondará los 33 °C.

De acuerdo con los modelos meteorológicos y el tramo de vigencia de la advertencia oficial, el fenómeno comenzará a descender hacia el llano alrededor de las 15:00. El período de mayor intensidad se concentrará entre las 16:00 y las 19:00, franja horaria en la que se esperan vientos sostenidos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h en los sectores más expuestos.

La alerta amarilla abarca principalmente a la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de la totalidad de los departamentos Ullum y Zonda. En el Gran San Juan, el impacto del viento será más moderado en cuanto a la velocidad de las ráfagas, aunque se percibirá un brusco descenso de la humedad relativa y una marcada reducción de la visibilidad por el polvo en suspensión.

Hacia las 21:00 está previsto que el fenómeno comience a perder fuerza de manera gradual en toda la región. Posteriormente, durante la madrugada del viernes, ingresará un frente de viento Sur con ráfagas de hasta 50 km/h que provocará un alivio térmico y hará descender los registros hacia valores más templados para el inicio del fin de semana.

Ante este escenario, las autoridades provinciales recomiendan asegurar objetos que puedan volarse, evitar encender fuego al aire libre y mantenerse hidratado durante las horas de mayor calor. También se aconseja circular con precaución en rutas y caminos de montaña debido a las posibles ráfagas cruzadas y la baja visibilidad que suele generar el paso del viento.