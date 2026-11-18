Con el inicio de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, miles de sanjuaninos y turistas preparan su agenda para disfrutar de los espectáculos al aire libre y el paseo ferial. Según los últimos datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo durante este viernes, sábado y domingo presentará condiciones muy dinámicas en el Gran San Juan. Si bien se descartan precipitaciones para las 3 noches centrales, el protagonismo estará puesto en la rotación de los vientos y en los marcados cambios de temperatura.

La jornada inaugural de este viernes comenzará con cielo entre mayormente y parcialmente nublado, ofreciendo un ambiente templado que irá desde los 16°C de mínima hasta alcanzar una máxima cercana a los 28°C. Sin embargo, quienes asistan al predio deberán prever un abrigo liviano, ya que hacia la tarde y la noche ingresará viento del sector sur y sudeste con velocidades de hasta 22 km/h. Este fenómeno provocará un descenso térmico gradual, dejando una noche fresca con marcas que rondarán los 20°C y nula probabilidad de lluvias.

El sábado se perfila como el día de mayor inestabilidad y contrastes meteorológicos de todo el fin de semana festivo en la provincia. Durante las primeras horas se espera la presencia de viento Zonda en altura, con altas probabilidades de que descienda al llano en el transcurso de la siesta. Este típico fenómeno local impulsará el termómetro hacia arriba, llevando la temperatura máxima hasta un rango de entre 29°C y 34°C, tras una mañana que arrancará con una mínima estimada en 18°C.

Para el domingo, jornada prevista para el cierre de la celebración, se consolidará un escenario de mayor estabilidad atmosférica y condiciones sumamente agradables para el público. El ingreso de aire más fresco tras el paso del Zonda dejará un cielo parcialmente nublado durante todo el día, sin ningún tipo de amenaza de tormentas. Los registros térmicos se mantendrán dentro de parámetros confortables, partiendo de una mínima de 17°C y alcanzando una máxima que oscilará entre los 28°C y 29°C.

De esta manera, las condiciones climáticas permitirán el normal desarrollo de las actividades programadas en el marco de la fiesta mayor de los sanjuaninos. No obstante, desde los organismos oficiales recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico durante la jornada del sábado, especialmente por las ráfagas de viento previstas. Con una adecuada planificación y vestimenta acorde a la amplitud térmica, el público podrá disfrutar a pleno de las 3 noches de música, cultura y tradición.