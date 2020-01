Zubeldía celebró la llegada de Belluschi a Lanús y lamentó la decisión de Centurión de ir a Vélez

El director técnico de Lanús, Luis Zubeldía, celebró hoy la llegada del mediocampista Fernando Belluschi como refuerzo y lamentó la decisión de Ricardo Centurión, quien prefirió ir a Vélez Sarsfield.



En la conferencia de prensa que brindó en el hotel de concentración en Ezeiza, el entrenador del "granate" aseguró estar "contento" con la incorporación de Belluschi al considerar que "es importante tener un jugador de su nivel" pero deslizó su desilusión con Centurión, quien eligió seguir su carrera en Vélez.



"No sé qué habrá pasado (con Centurión) pero nos hubiese dado un salto de calidad. Yo lo hice debutar en Primera División contra todos los pronósticos", recordó el ex DT de Racing Club.



A su vez, el entrenador "granate" adelantó que "está cerca" la incorporación del defensor Guillermo Burdisso, quien se recuperó de un problema cardíaco.



"Hablé con él y me pone contento que tenga ganas y principalmente que esté sano. Sabe que viene a pelearla", remarcó Zubeldía, quien además pretende "cuatro refuerzos como mínimo".



Luego, fue presentado oficialmente Belluschi, quien remarcó que la charla que tuvo con Zubeldía fue clave para su decisión.



“Me encontré con un lindo grupo humano, que me recibió muy bien. Hablé con Luis y esa charla con él fue importante para mi llegada. El equipo y la institución me sedujeron mucho porque hace tiempo que el club trabaja bien”, expresó el ex San Lorenzo.