Zulma Lobato estaría atravesando una grave situación económica y actualmente se encontraría en situación de calle, según trascendió en las últimas horas. La mediática fue vista en Paraná, Entre Ríos, donde habría sido fotografiada sentada sobre un colchón junto a otra mujer que también estaría sin vivienda.

La información fue difundida por el periodista Gustavo Méndez y generó preocupación por el presente de Lobato, quien semanas atrás había pedido ayuda económica a través de las redes sociales para poder afrontar el alquiler de una habitación y evitar el desalojo del PH de Munro donde vivió durante años.

Zulma Lobato, en situación de calle. (Foto: X/gusta_mendez)

La situación también volvió a poner bajo la lupa las colectas y donaciones que recibió la mediática. Tiempo atrás había trascendido que Lobato habría recibido alrededor de 11 millones de pesos, aunque las imágenes conocidas ahora generan dudas sobre si efectivamente ese dinero llegó a sus manos o cuál habría sido su destino.

Había pedido ayuda para pagar un alquiler

En una de sus últimas apariciones públicas, Lobato compartió su alias bancario y solicitó transferencias a sus seguidores. El objetivo era reunir dinero suficiente para alquilar una habitación, luego de conocer que debía abandonar la vivienda de Munro.

Tras conocerse su actual situación, algunos usuarios de redes sociales comenzaron a cuestionar a Jazmín La Cuerpo, quien durante los últimos meses se había mostrado cercana a Lobato y había impulsado distintas acciones para ayudarla.

La influencer incluso había participado de la limpieza de la casa de Lobato y organizado una colecta destinada a cubrir algunas de sus necesidades básicas.

La colecta para ayudarla

A fines de febrero, Lobato había vuelto a quedar en el centro de la atención pública luego de que se difundieran imágenes del estado en el que se encontraba su vivienda de Munro.

Las fotografías fueron publicadas por Jazmín La Cuerpo, quien decidió intervenir luego de conocer las condiciones en las que vivía la mediática. En el lugar había basura, excremento de perro, insectos, bolsas, escombros y botellas, además de un baño en malas condiciones.

En ese momento, La Cuerpo contó que había organizado una colecta junto con otra persona y que habían conseguido $1.500.000 en donaciones.

Según explicó entonces, con ese dinero compraron una heladera, una cocina, productos de limpieza y alimentos para Lobato.

Se separó de su mascota

En medio de este complejo escenario, también trascendió que Lobato tuvo que separarse de Estrellita, su caniche de 13 años, luego de trasladarse a otra provincia.

La aparición de Lobato en Paraná vuelve a poner el foco sobre su situación habitacional y económica, mientras en redes sociales crecen las preguntas acerca de las ayudas que recibió durante los últimos meses y sobre cuál es actualmente su situación.