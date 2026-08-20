Zulma Lobato volvió a hablar públicamente luego de las versiones que circularon en torno a los $11.000.000 que recibió mediante una colecta solidaria. Desde Tandil, donde comenzó una nueva etapa acompañada por Jair Hourcade, conocida como La Pepona, la mediática explicó que el dinero permanece depositado en un plazo fijo y será utilizado para una operación de la vista.

La artista, de 67 años, buscó terminar con las especulaciones que apuntaban contra La Pepona por el supuesto manejo del dinero. Según explicó, los fondos están en una cuenta bancaria a su nombre y nadie más puede disponer de ellos.

“No es verdad que dicen que la Pepona se quedó con esa plata”, aseguró Lobato. Además, explicó que necesita someterse a una intervención debido a los graves problemas de visión que atraviesa.

Para qué utilizará los $11.000.000

La Pepona también intervino para aclarar la situación y aseguró que los $11.000.000 permanecen en un plazo fijo hasta que Zulma pueda operarse. Además, sostuvo que nunca le cobró dinero por acompañarla y asistirla.

Los problemas de visión de Lobato se agravaron como consecuencia de un violento asalto que sufrió años atrás y que le dejó importantes secuelas. La operación que necesita apunta a mejorar esa situación y recuperar parte de su autonomía cotidiana.

La colecta había sido impulsada por Jazmín Salinas, conocida como La Cuerpo, después de que se conociera un video en el que Zulma relataba que había sido desalojada y había perdido sus pertenencias. Inicialmente, el objetivo de la campaña era ayudarla a conseguir un alquiler y estabilizar su situación habitacional.

Sin embargo, después de recaudar el dinero, Lobato cortó el contacto con Salinas, situación que generó dudas y versiones en las redes sociales sobre qué había ocurrido con los fondos. Ahora, desde Tandil, decidió aclarar públicamente su destino.

Una nueva etapa para Zulma Lobato

La mediática se encuentra actualmente en una residencia para adultos mayores de Tandil administrada por Hourcade. Su llegada a la ciudad se produjo después de que fuera encontrada a mediados de agosto en inmediaciones del Hospital San Martín de Paraná, con signos de desorientación y llevando sus pertenencias en bolsas.

Desde su nuevo hogar, Lobato mostró un cambio en su estado de ánimo y comenzó a reorganizar su vida. Además, retomó el contacto con Lautaro Reyes, su amigo y exmánager, de quien permanecía distanciada desde diciembre de 2025.

Por su parte, La Pepona aseguró que Zulma cuenta actualmente con alojamiento, comida y acompañamiento, y aclaró que no están solicitando transferencias de dinero. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo acercándole elementos que necesite.