Alexander Zverev quedó más cerca que nunca de alcanzar el número uno del ranking mundial ATP después de conquistar el US Open 2026. El alemán derrotó a Ben Shelton en la final del Grand Slam estadounidense y sumó 2.000 puntos fundamentales para acercarse a Jannik Sinner.

Zverev se mantiene segundo en la clasificación con 9.690 puntos, mientras que Sinner continúa en la cima con 11.500 unidades. La diferencia entre ambos es de 1.810 puntos y abre una pelea por el liderazgo para los próximos meses.

Sinner deberá defender una mayor cantidad de puntos

El italiano pondrá en juego 3.550 puntos entre los torneos de Beijing, Shanghai, Viena, París y las ATP Finals hasta noviembre. Zverev, en cambio, solamente deberá defender 1.080 puntos durante esos mismos compromisos.

Esa diferencia puede resultar determinante en la pelea por la cima del ranking. Sinner deberá sostener una importante cantidad de unidades mientras que Zverev tendrá mayores posibilidades de sumar durante el tramo final de la temporada.

Zverev también domina la Race

El alemán también consiguió quedar primero en la Race hacia las ATP Finals, con 8.650 puntos. Sinner aparece detrás con 7.950, a 700 unidades de distancia.

La campaña de Zverev en 2026 incluye las consagraciones en Roland Garros y el US Open, además de las finales de Wimbledon y Madrid. También alcanzó las semifinales del Australian Open, Miami y Monte-Carlo.

Una pelea abierta por la cima

Sinner, de 25 años, permanece en lo más alto del ranking desde abril y no pudo defender en cancha los 1.300 puntos correspondientes a la final de la edición anterior del US Open debido a su ausencia por lesión. Zverev, de 29 años, aprovechó su consagración en Nueva York para recortar considerablemente la distancia.

El alemán tendrá ahora una oportunidad concreta de acercarse todavía más durante la parte final del calendario. La pelea por el número uno del mundo quedó abierta y tendrá como protagonistas principales a Zverev y Sinner.