Zverev terminará 2026 como número uno tras la derrota de Alcaraz en Shanghái

Alexander Zverev terminará 2026 como número uno del tenis masculino, luego de que Carlos Alcaraz perdiera ante el belga Zizou Bergs en la tercera ronda del Masters de Shanghái.

Saber que terminaré el año en la cima del ranking es un sueño hecho realidad”, dijo Zverev, según la declaración difundida por el circuito.

Una temporada con títulos de Grand Slam

El italiano no compite desde Wimbledon, donde venció a Zverev en la final, según la información de AFP publicada por The Korea Herald.

El español había ganado el Abierto de Japón la semana anterior, pero cayó ante Bergs en un partido de dos sets.

El regreso tras una lesión grave

Zverev ganó sus dos títulos de Grand Slam sin enfrentarse a ninguno de ellos, según el análisis publicado sobre el torneo. En el US Open, su rival de mayor ranking antes de la final fue Ben Shelton, a quien venció por el título.