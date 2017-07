Acá están las 35 candidatas a Reina Provincial del Adulto Mayor

En la tarde el miércoles, se presentaron las 35 candidatas a Reina Provincial del Adulto Mayor. Las mismas representarán a sus municipios, centros de jubilados, gremios y organizaciones de adultos mayores de nuestra provincia.

La elección final se realizará el 28 de julio y por primera vez se realizará en el Estadio Cerrado Aldo Cantoni.

Las candidatas de los departamentos y Centros de Jubilados compartieron un té con el objetivo de charlar sobre sus experiencias y expectativas, además de recibir una pequeña capacitación.

La charla tuvo como fin conocer lo relacionado al día de la elección, tips de belleza, modo de caminar, entre otros. Los profesionales que participaron fueron la reconocida periodista Adriana Luluaga, la ex reina del Sol, Emilia Colombo, la periodista Bety Pugga, y el diseñador Fernando Oropel.

El ministro de Desarrollo Humano, Walberto Allende, felicitó a cada una de las candidatas, agradeció la presencia de invitados especiales y nombro a Adriana Luluga como Madrina de la Edición 2017 de la Elección de la Reina del Adulto Mayor.

Con respecto a la elección, informaron que no solo se hizo hincapié en la belleza física de las candidatas, sino también en la actitud, su desenvolvimiento con el entorno y el compañerismo de mujeres que formaron familias, criaron a sus hijos, etc., y ahora son parte de un evento de tal magnitud, dando el ejemplo de que la vida activa no termina con la tercera edad.

Las candidatas son:

1. 9 DE JULIO

Nombre y Apellido: CLARA LEONOR LUJAN

Edad: 67 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 15 de agosto de 1949

Hijos: 5

Nietos y bisnietos: 10 nietos

Ocupación actual: Ama de casa.

Hobbie: participa de un centro de Jubilados y baila folklore.

2. 25 de MAYO

Nombre y Apellido: NORMA EDIT de la VEGA.

Edad: 71 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 12 de febrero de 1946.

Hijos: 4.

Nietos y bisnietos: 9 nietos, 1 bisnietos.

Ocupación actual: Ama de casa.

Hobbies: Jugar al New Com, bailar y cantar.

3. ANGACO

Nombre y Apellido: MARIA ELENA GARCES

Edad: 68

Hijos: 5

Nietos y bisnietos: 8 nietos

Ocupación actual: Vocal en Centro de Jubilados

Hobbies: Jugar a las cartas con amigas

4. CHIMBAS

Nombre y Apellido: GLORIA NAVARRO.

Edad: 70 AÑOS

Nietos y bisnietos: 6 nietos, 2 bisnietos.

Ocupación actual: Ama de Casa.

Hobbie: Baila Folklore y hace manualidades.

5. CAPITAL

Nombre y Apellido: MARIA EDELMIRA PEREYRA

Edad: 71 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 20 de Julio de 1946

Hijos: 3

Nietos y bisnietos: 9 nietos

Ocupación actual: Acompañante de abuelos y tiene un Merendero “Nona Maira”

Hobbie: Bailar, hacer semitas y pan casero, ayudar a los niños vecinos.

Otros: Soy una mujer trabajadora, desde los 12 años. Formo parte del centro de jubilados “Unidad Básica 1 julio”. Tengo una participación activa en lo político y social.

6. CAUCETE

Nombre y Apellido: BRIGIDA BEATRIZ YACANTE

Edad: 74 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 8 de octubre de 1942.

Hijos: 2

Nietos y bisnietos: 6 nietos. 1 bisnieto.

Ocupación actual: Jubilada.

Hobbie: Pintura de arte francés. Pintura en tela y tejido.

7. JÁCHAL

Nombre y Apellido: HAYDEÉ SANTA PEREYRA

Edad: 61 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 1de noviembre de 1955

Hijos: 4 – (Jorge, Daniel, Margarita y Gabriel)

Nietos y bisnietos: 8 nietos

Ocupación actual: Ama de casa.

Hobbie: Danza folklórica.

Otros: Participa del centro de Jubilados “la Hermana”.

8. RAWSON

Nombre y Apellido: ALICIA RUBIÑO

Edad: 66 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 29 de junio de 1950

Hijos: 8

Nietos y bisnietos: 22 nietos

Ocupación actual: pinta al óleo sobre lienzo

Hobbie: andar en bicicleta y bailar folklore

9. RIVADAVIA

Nombre y Apellido: LUCIA ECHEGARAY.

Edad: 75 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 12 de octubre de 1942.

Hijos: 1 (Gustavo Alcayaga).

Nietos y bisnietos: 2 nietos (Ariana e Isabella).

Ocupación actual: Jubilada.

Hobbie: Jugar Tenis.

Otros: Le gusta practicar idiomas, salir con amigas y escuchar música.

10. SANTA LUCIA

Nombre y Apellido: PILAR GARCIA.

Edad: 65 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 26 de febrero de 1952.

Hijos: 1 (Cristian).

Nietos y bisnietos: 2 nietos (Tamara y Serena).

Ocupación actual: Ama de casa.

Hobbie: Viajar, Bailar.

11. ZONDA

Nombre y Apellido: ANTONIA SOCORRO RIVEROS.

Edad: 66 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 1 de agosto de 1950.

Hijos: 4.

Nietos y bisnietos: 20 nietos, 4 bisnietos.

Ocupación actual: Ama de casa.

Hobbie: Bailar, cantar y hacer deportes.

12. VALLE FÉRTIL

Nombre y Apellido: EDUARDA SATURNINA ALDECO.

Edad: 70 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 22 de junio de 1947.

Hijos: 6.

Nietos y bisnietos: 19 nietos, 3 bisnietos.

Ocupación actual: Artesana.

Hobbie: Bailar, viajar y cantar.

Otros: Presidenta de la Agrupación “Gauchito Gil”.

13. SAN MARTIN

Nombre y Apellido: MARIA ESTER TEJADA.

Edad: 83 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 15 de abril de 1935.

Hijos: 5.

Nietos y bisnietos: 12 nietos, 14 bisnietos.

Ocupación actual: Ama de casa.

Hobbie: Bailar folklore.

14. SAN MARTIN

Nombre y Apellido: INES CLEMIRA CATALDO.

Edad: 76 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 20 de abril de 1941.

Hijos: 8.

Nietos y bisnietos: 27 nietos, 18 bisnietos.

Ocupacion actual: Ama de casa.

Hobbie: Escuchar música.

15. ALBARDÓN

Nombre y Apellido: ISOLINA LEIVA.

Edad: 78 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 22 de marzo de 1939

Hijos: 3

Nietos y bisnietos: 14 nietos, 8 bisnietos.

Ocupación actual: Jubilada, Ama de Casa.

Hobbie: Tenis de mesa, bailar y contar historias.

Otros: Participa del grupo de Adultos Mayores del CIC de Albardón

16. CHIMBAS

Nombre y Apellido: AMÉRICA VARGAS.

Edad: 69 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 28 de octubre de 1948.

Hijos: 6.

Nietos y bisnietos: 21 nietos, 1 bisnietos.

Ocupación actual: Ama de casa, jubilada.

Hobbie: Arte industrial.

Otros: Participa del Centro de Jubilados San Patricio.

17. CANDIDATA POR ATE.

Nombre y Apellido: ANGELA AVELINA CHAVEZ

Edad: 73 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 10 de noviembre de 1944

Departamento: Angaco.

Hijos: 6

Nietos y bisnietos: 14 nietos. 11 bisnietos

Ocupación actual: Jubilada.

Hobbie: Peluquería.

Otros: Participa del centro de Jubilados y Pensionados de ATE. San juan.

18. CANDIDATA POR CENTRO DE JUBILADOS RENACER

Nombre y Apellido: LOLA SANTOS BALMACEDA.

Edad: 78 AÑOS

Fecha de Nacimiento: (D.N.I. 3.730.632)

Departamento: Rawson.

Hijos: 2.

Nietos y bisnietos: 5 nietos.

Ocupación actual: jubilada.

Hobbie: Cantar y bailar folklore.

Otros: Participa del Centro de Jubilados Renacer.

19. CANDIDATA POR TALLER DE ARTESANÍAS “LA TANA”

Nombre y Apellido: IDA NACARATTO.

Edad: 71 AÑOS

Fecha de Nacimiento: (D.N.I. 93.779.396) 14 de noviembre de 1945

Departamento: Trinidad.

Estado Civil: Viuda.

Hijos: 4.

Nietos y bisnietos: 14 nietos, 4 bisnietos.

Ocupación actual: jubilada.

Hobbie: Viajar, elaborar comidas.

Otros: Participa del Taller de Artesanías “La Tana”.

20. CANDIDATA POR GRUPO DE GIMNASIA “AMISTAD Y ESPERANZA”

Nombre y Apellido: NIDIA VEGA.

Edad: 71 AÑOS

Fecha de Nacimiento: (D.N.I. 5395760) 10 de Julio de 1946

Departamento: Trinidad.

Estado Civil: Casada.

Hijos: 3.

Nietos y bisnietos: 6 nietos.

Ocupación actual: Jubilada.

Hobbie: Danzas Folklóricas.

Otros: Participa del Grupo de Gimnasia “Amistad y Esperanza”.

21. CANDIDATA POR TALLER DE LA MEMORIA “DEL CARMEN”

Nombre y Apellido: ALICIA MARINA PAZ.

Edad: 66 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 24 de junio de 1951

Domicilio: Paula Albarracín de Sarmiento 1341 (sur).

Hijos: 3.

Nietos y bisnietos: 3 nietos.

Ocupación actual: jubilada.

Hobbie: Bailar, ayuda solidaria, leer.

Otros: Participa del Taller de la Memoria “DEL CARMEN”.

22. CANDIDATA POR TALLER ARTESANAL “SOL”

Nombre y Apellido: CARMEN NIDIA MUÑOZ.

Edad: 66 AÑOS

Fecha de Nacimiento: (D.N.I. 10.940.376) 1 de enero de 1951

Departamento: Capital.

Estado Civil: Viuda.

Hijos: 3.

Nietos y bisnietos: 6 nietos.

Ocupación actual: jubilada.

Hobbie: Voluntariado social.

23. CANDIDATA POR UNIÓN VECINAL B° STOTAC

Nombre y Apellido: ROSA RODRIGUEZ.

Edad: 68 AÑOS

Fecha de Nacimiento: (D.N.I. 5925266) 2 de diciembre de 1948

Estado Civil: Casada.

Hijos: 3.

Nietos y bisnietos: 10 nietos.

Ocupación actual: jubilada.

Hobbie: Bailar folklore, hacer ayuda solidaria.

24. CANDIDATA POR UDAP

Nombre y Apellido: TERESITA VALLEJOS.

Edad: 72 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 11 de octubre de 1944 (Córdoba)

Departamento: Capital

Hijos: 2, (Alejandro y Héctor).

Nietos y bisnietos: 1nietos.

Ocupación actual: Escritora (sátiras).

Hobbie: Folklore y tango. Escritora (2 obras).

25. ALBARDÓN Centro de Jubilados “Unión y Esperanza”, villa San Miguel

Nombre y Apellido: ANGELA DEL ROSARIO TRIGO

Edad: 73 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 2 de Octubre de 1943

Departamento: Albardón.

Estado Civil: Casada.

Hijos: 6

Nietos y bisnietos: 21 nietos, 18 bisnietos.

Ocupación actual: Jubilada.

Hobbie: Pintar y viajar.

Otros: Participa del Centro de Jubilados “Unión y Esperanza”, villa San Miguel

26. CANDIDATA POR ASOCIACIÓN CIVIL ADULTOS MAYORES JUVENTUD ACUMULADA

Nombre y Apellido: ELSA NORMA TEJADA

Edad: 65 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 8 de septiembre de 1951

Departamento: Jáchal.

Hijos: 3

Nietos y bisnietos: 9 nietos, 3 bisnietos

Ocupación actual: Jubilada, Ama de casa.

Hobbie: Vóley, tejo playero, mirar tv.

27. IGLESIA

Nombre y Apellido: ROSA MUÑOZ DE PARADA

Edad: 65 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 29 de agosto de 1951

Hijos: 5

Nietos y bisnietos: 8 nietos.

Ocupación actual: Artesana y profesora de corte y confección.

28. ULLUM

Nombre y Apellido: NORMA LITA CARABAJAL

Edad: 75 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 10 de junio de 1942

Ocupación actual: Ama de casa.

Hobbie: Tejer y jugar a las cartas.

29. CANDIDATA POR 9 DE JULIO (LAS CHACRITAS)

Nombre y Apellido: NORMA ROSA ZAMORA

Edad: 68 AÑOS

Departamento: Las Chacritas, 9de Julio.

Hijos: 3.

Nietos y bisnietos: 4.

Ocupación actual: Ama de casa.

Hobbie: Baila Folklore.

30. SARMIENTO

Nombre y Apellido: MARTHA MARINERO

Edad: 77 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 30 de Octubre de 1939

Hijos: 5

Nietos y bisnietos: 22 nietos, 4 bisnietos

Ocupación actual: Ama de casa.

Hobbie: Actividad solidaria comunitaria.

Otros: Participa del Centro de Jubilada y Pensionados “Manos Laboriosas”, Colonia Fiscal.

31. CANDIDATA POR CENTRO DE JUBILADOS MIGUEL GUERRERO

Nombre y Apellido: MARIA DELINA FLORES

Edad: 73 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 26 de febrero de 1944

Departamento: Capital

Hijos: 6

Nietos y bisnietos: 15 nietos, 6 bisnietos

Ocupación actual: Ama de casa.

Hobbie: Tejido, bordado.

32. CANDIDATA POR MICRO EMPRENDIMIENTO

Nombre y Apellido: SUSANA YOLANDA CASTRO

Edad: 66 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 29 de noviembre de 1950

Departamento: Capital

Hijos: 5

Nietos y bisnietos: 8 nietos

Ocupación actual: Micro emprendimiento (panadería)

Hobbie: Bordado en cinta, leer, pintar y hacer gimnasia.

Otros: Tiene un micro emprendimiento.

33. CANDIDATA POR CENTRO DE JUBILADOS “BERNARDINO RIVADAVIA”

Nombre y Apellido: EVA AGÜERO.

Edad: 70 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 29 de Mayo 1946

Departamento: Capital

Hijos: 3

Nietos y bisnietos: 4 nietos

Ocupación actual: Jubilada.

Hobbie: Tejer, pasear y hacer ayudas solidarias.

34. CANDIDATA POR CENTRO DE JUBILADOS “RENACER A MARIA”

Nombre y Apellido: NELIDA INÉS QUINTEROS.

Edad: 68 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 21 de agosto 1948

Departamento: Chimbas

Hijos: 3

Nietos y bisnietos: 6 nietos

Ocupación actual: Jubilada, se dedica al cuidado de enfermos.

Hobbie: Bailar.

35. CANDIDATA POR CENTRO DE JUBILADOS “POR UNA VIDA MEJOR”

Nombre y Apellido: BEATRIZ OROPEL.

Edad: 84 AÑOS

Fecha de Nacimiento: 29 de diciembre 1932

Departamento: Rivadavia

Hijos: 3

Nietos y bisnietos: 4 nietos

Ocupación actual: Jubilada.

Hobbie: Hace gimnasia, pinta en tela y baila tango.