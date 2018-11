De casi 2500 casos de violencia de género, un 23% son denuncias reincidentes

Noviembre es el mes de la eliminación de la violencia contra la mujer, por lo que, desde Gobierno dieron a conocer las preocupantes estadísticas sobre la problemática que existe en la provincia, el país y el mundo y que cada vez se cobra más vidas.

Los datos analizados corresponden al primer semestre del año que alcanzó la cantidad de 1912 denuncias, de las cuales, el 77% corresponden a nuevos casos y el 23% a reincidentes. Sin embargo, hasta el mes de octubre, el número que se maneja es de 4276 en total.

La directora de la Mujer, Adriana Ginestar, expresó que “es la primera vez que se ha logrado presentar de forma pública el análisis de datos de la violencia familia donde se analizan todas las formas de violencia a la mujer. Cuando analizamos los datos, la violencia en el ámbito familiar sigue siendo de origen sociocultural”, sostuvo.

En cuanto a los principales tipos de violencia denunciados en San Juan, los primeros lugares la ocupan la “psicológica y la física que es la de mayor porcentaje, también la violencia económica es muy fuerte en la provincia”, dijo Ginestar. Y, en las estadísticas presentadas se expresa que, “el tipo de violencia ejercida es en un 53% psicológica y física y en un 43% solo psicológica”, según el informe. La vicedirectora de la mujer, Victoria Benítez, alertó que “la física siempre va de la mano de la psicológica”.

Los departamentos en los que mayor número de mujeres se animaron a contar y expresar la situación que vivían, se encuentran Rawson, Chimbas, Capital, Rivadavia, Caucete, Pocito y Santa Lucía ya que en ellos se concentra el 83% de las denuncias.

“La cantidad de casos está relacionada con el número de habitantes por departamento, el contexto sociocultural y acceso a información sobre sitios destinados a brindar ayuda a las víctimas”, sostienen los datos presentados.

Las principales víctimas se encuentran entre los 18 y los 28 años de edad, mientras que, los agresores de estas, rondan los 29 a 39.

Sobre el nivel académico de mujeres y agresores, se determinó que, las primeras, en un 47% tienen sus estudios secundarios completos, en un 37% nivel secundario y en un 10% terciario y universitario, es decir que, tienen mayor preparación formal que los varones. Estos últimos, tienen en un 27% el secundario completo y en un 4% el universitario o terciario.

Ginestar dio a conocer también que los ingresos que mantienen las mujeres denunciantes de la provincia. “Hay un 22% de mujeres que no tienen ningún tipo de ingresos, trabaja el 29% y la cuota alimentaria solo la recibe el 0,5% de las víctimas de violencia familiar. El 72% de agresores trabaja por lo que se puede ver que, además, de violencia psicológica y física que es la mayor porcentaje, la violencia económica es muy fuerte en la provincia”. Para esto, se propuso el programa Mujeres Activas que ayudó a capacitarlas para que se conviertan en emprendedoras.

Además, hubo avances en el tema de cuota alimentaria para que no deje ser percibida, principalmente, luego de denunciar la violencia sufrida por parte de los hombres. “A través del trabajo con jueces de paz, hemos ido consensuando que, cuando se dicten la prohibición de acercamiento o exclusión de hogar, fijen de forma provisoria la cuota alimentaria”, explicó la directora de la Mujer.

Empoderamiento de la mujer, el arma fundamental para animarse a denunciar

De la mano de los movimientos feministas se lograron una gran cantidad de derechos, aunque, también, el empoderamiento de las mujeres por el que muchas se animaron a denunciar situaciones de violencia en los hogares que durante años fueron naturalizadas. Sin embargo, la perspectiva cambió, principalmente en las más jóvenes, lo que se puede ver en la franja etaria que más denuncia.

Al respecto, la vicedirectora de la Mujer, sostuvo que “hay mujeres que tienen naturalizada la violencia por eso se trata, a través de la concientización, que se visibilice que la violencia no es solamente un golpe, existe la violencia económica, la sexual, la manipulación, la violencia patrimonial, entre otras”.

Posteriormente, opinó que “las mujeres estamos en un momento histórico. Ahora hay algún tipo de descrédito hacia los movimientos feministas que no está bueno porque, gracias a ellos, hemos conseguido un montón de derechos”. Además, con el feminismo se acabó la “cuestión de naturalizar, de empezar a romper modelos de opresión que existían y existen actualmente, lo que es una cuestión de empoderamiento”.

“Que la mujer pueda visibilizar que si, por ejemplo, no quiere tener relaciones sexuales, no hay que tenerlas y no está la obligación porque no somos objetos de pertenencias de los varones, me parece que son mil pasos para adelante”, concluyó Benítez sobre el movimiento feminista que cada vez suman más adeptas que luchan por conquistar los mismos derechos que los hombres y, sobre todo, por los de sus cuerpos.