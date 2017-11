En 2017 se hicieron cerca de 4500 denuncias por violencia de género

El sábado 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde 1981, en este día se denuncia la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo.

En San Juan, los números de denuncias por violencia de género son preocupantes. Según datos que brindó la directora de la Mujer, Adriana Ginestar, en lo que va del año, 4491 mujeres denunciaron situaciones de violencia por el solo hecho de pertenecer a ese género. Además, hubo un femicidio. Una mujer del departamento Pocito, fue asesinada en manos de su marido, un policía que, luego de cometer el hecho, se mató.

Teniendo en cuenta las edades, las denuncias que más se presentan son de mujeres que tienen de 25 a 40 años. Mientras que, el mes en el que más se registraron denuncias en el 2017, es el de marzo, con 638. El mes que menos denuncias tuvo fue el de febrero, con 349.

Si se tiene en cuenta la cantidad de denuncias que se hicieron en el 2016, se puede notar un aumento. Hubo 4466 frente a las casi 4500 en lo que va de este año. Mientras que, el mes en el que más denuncias se registraron en 2016 fue el de febrero, con 553. En comparación con este año que, el mismo mes, fue el que menos denuncias tuvo. En cuanto al mes con menor número de denuncias del año anterior, fue el de marzo.

Ginestar contó las mayores razones por las que se denuncia la violencia de género. “Del total de las denuncias, un 40% son por lesiones físicas o amenazas, es decir delitos penales; y un 60% tienen que ver con lo psicológico y lo económico”, explicó la directora de la Mujer.

En las estadísticas nacionales, entre el 1º de enero y el 31 de octubre se produjo un femicidio cada 29 horas. Es decir que en los primeros 10 meses del año fueron asesinadas 245 mujeres. Además, debido a estos femicidios, 345 chicos quedaron sin su mamá.

Si sufrís violencia de género, denunciá

Si sufrís violencia de género, realizá la denuncia en la Dirección de la Mujer. No hace falta que te acerques hasta el lugar sino que podés hacerlo por teléfono al 4222713 o 4200142.

Actualmente, en el gran San Juan, la mayoría de las denuncias se toman en la Comisaría de la Mujer. Aunque en los departamentos alejados se pueden realizar en cualquier comisaría, principalmente si hay lesiones o amenazas.

¿Qué pasa después de realizada la denuncia?

Tras la realización de la denuncia, la comisaría, de forma inmediata se comunica con los Juzgados Penales. Si hay lesiones graves o amenazas se ordena la detención inmediata. Ginestar contó que, muchas veces ocurre que la Policía no encuentra a las personas que son denunciadas debido a que se enteran y se van de sus domicilios. Cuando el hombre no es encontrado, la mujer corre peligro y, muchas veces no tiene donde ir por lo que es resguardada en un lugar de protección. Se trata del Hogar Aurora, del cual no se puede dar a conocer la ubicación para que las mujeres que allí se encuentran estén protegidas. Actualmente, en el hogar se encuentran dos personas.