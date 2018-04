Harta de sufrir violencia, viajó a dedo desde Valle Fértil a pedir ayuda

Sus hijos tienen uno, dos y cuatro años. Por ellos, Katherine Rocío Jopia tomó la decisión de dejar su hogar, cansada de soportar violencia psicológica y física. Viajó a dedo desde el departamento de Valle Fértil para buscar ayuda y así llegó a la redacción de DIARIO HUARPE.

Su historia es la de tantas otras mujeres. Katherine, de 23 años, denuncia haber sufrido abusos a mano de su pareja, Jorge Luis Fernández, con quien convivía en el barrio Costanera Norte de la Villa San Agustín.

La mujer es mendocina. Por eso se trasladaba periódicamente a esa provincia. Pero, según relató, a mediados de marzo todo cambió. “Viajé a Mendoza el sábado 17 porque mi hijo más grande es de una pareja anterior y su abuelo está grave, entonces fuimos a verlo. Pero mi pareja sabía, me acompañó a la terminal con mis hijos”, afirmó.

Sin embargo, a su regreso después de cinco días se topó con un nuevo episodio de violencia, de los que ya sufría, esta vez física. “Entré a la casa, había latas de cerveza y cigarrillos por todos lados. No había nada para darles de comer a los chicos y al reclamarle esto, me zamarreó y me tiró sobre la cama”, dijo entre lágrimas la joven.

“Me encerró en la habitación y a las horas entró, me abrazó y me dijo ‘me gusta hacerte enojar’”, continuó Katherine abrazando a sus hijos.

El día posterior a ese hecho, la mujer se dirigió a la Comisaría 12ª a hacer la denuncia contra su pareja y de allí a la casa de la exesposa de su hermano, en el mismo Valle, donde se resguardó. En contrapartida, el hombre la denunció por exclusión de hogar, y los jueces intervinientes determinaron sendas medidas de restricción perimetral.

Si bien Katherine recibió ayuda de la oficina de la Mujer del departamento, decidió venir hacia la Ciudad. Así salió a la ruta y una vecina le ofreció trasladarla hasta las oficinas de este medio.

Tras escuchar su historia, DIARIO HUARPE le dio intervención a la línea 102 y a la Dirección de la Mujer, quienes tomaron el caso y decidieron trasladar a la mujer y a sus pequeños a un refugio de protección para mujeres víctimas de violencia.

Fuentes de ese organismo le indicaron a este medio que Katherine y los chicos se encuentran bien, con asistencia psicológica para empoderarla sobre sus derechos. Además confirmaron que la acompañarán en el proceso judicial futuro.