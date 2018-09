La Copa Givova quedó presentada y está todo listo para el Argentina-Brasil

Esta tarde se presentó la “Copa Givova” que tendrá como protagonistas al seleccionado argentino y al brasileño. El campeón del Mundo se medirá ante su par de Brasil, este sábado y domingo en el Estadio Aldo Cantoni.

La ceremonia contó con la presencia de el Secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica, el Presidente de Futsal de AFA, Jonathan Sanzi, el Presidente de la Liga Sanjuanina de Futbol, Alberto Platero, el Director Técnico de Argentina, Matías Lucuix, el Director Técnico de Brasil, Marquinhos Xavier, el Capitán Selección Argentina, Santiago Basile y Capitán Selección Brasilera, Alessandro Rosa Vieira (Falcão).

El evento corresponde a una serie de 4 encuentros, entre ambas selecciones, reeditando la gran final de la Copa América 2017, en nuestra provincia. En dicho encuentro la verdeamarela superó a la albiceleste por 4 a 2, consagrándose como el mejor del continente.

La selección albiceleste, último campeón del mundo (Colombia 2016), viene de un empate y una derrota en tierras cariocas, en lo que respecta a los dos primeros encuentros de la serie.

En esta oportunidad, la visita contará con la presencia de uno de los mejores jugadores de la historia en esta disciplina, Alessandro Rosa Vieira, más conocido como Falcão. El astro del futsal mundial, está a un solo gol de llegar a los 400 goles, situación que se puede dar en nuestra provincia.

La venta de entrada para los partidos será de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00, en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni. El valor de las entradas será de $100 Popular, $150 Platea Este y $200 Platea Oeste.

Cronograma de Actividades



Sábado 29 de Septiembre

19:00 – Ingreso Estadio Aldo Cantoni

20:00 – La Gloria vs Huarpes

22:15 – Argentina vs Brasil

Domingo 30 de Septiembre

17:30 – Partido Inferiores Sub 12

18:00 – Sel. Argentina Sub 20 vs Selección Sanjuanina

20:15 – Argentina vs Brasil

Fuente: Secretaría de Deportes