Mauricio Quiroga gritó campeón argentino de Superbike

El Superbike Argentino, categoría más importante de motociclismo a nivel país, tiene un nuevo campeón sanjuanino. Se trata de Mauricio Quiroga, deportista sanjuanino. El “Negro”, como lo llaman cariñosamente familiares y amigos, obtuvo la corona en la categoría Moto Stock 600cc.

El autódromo de La Rioja, fue escenario de la 9° y 10° fecha del Superbike Argentino. El día sábado y por el penúltimo capítulo de la temporada, el sanjuanino realizó una excelente carrera, tras largar primero, y se quedó con la victoria. El domingo, en la última prueba del año, largó en la punta y luchó con Hernán Buezas, el escolta en el campeonato, pero pudo quedarse con el triunfo y título para San Juan.

Con esta corona, la provincia tiene 2 campeones argentinos en dos años consecutivos. En el 2017 fue Juan Ignacio Rodríguez, quien se quedó con los laureles en la categoría 250cc.

Justamente, Rodríguez fue 7° y 6° en la novena y décima fecha, respectivamente. Esto sucedió en la R3 Cup, categoría en la que compitió Carlos “Dibu” Morales, pero abandonó en ambas competencias.

“Cuando me bajaron la bandera, no lo podía creer. Uno empieza a recordar sus inicios, todo lo que pasó en este deporte, las alegrías, las tristezas, las frustraciones, el sacrificio. Me emocioné por el apoyo de mi familia, soy un agradecido y privilegiado de practicar este hermoso deporte y ser campeón argentino”, expresó el motociclista.

Mauricio Quiroga tiene 31 años y hace 23 que empezó a practicar deportes, siempre con el objetivo de llegar a ser un profesional en cada actividad que le tocó desempeñar.

“Mi historia con el deporte comienza desde muy chico. A los 8 años empecé a correr en bicicross, logrando un subcampeonato argentino. Luego arranqué a competir en el motociclismo gracias a la pasión que heredé de mi padre, también corredor en su época”, comentó Quiroga.

Básquet, fútbol y automovilismo también formaron parte de la lista de actividades deportivas que practicó. Pero el motociclismo siempre fue su verdadera pasión.

“Comencé a correr desde muy chico, con un ciclomotor en El Pinar. Luego, a los 14 años, participé en el Campeonato Argentino y pude pelear el torneo hasta la última fecha”, agregó el piloto sanjuanino.