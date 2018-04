Qué es normal y qué no en una consulta con un ginecólogo

En la semana que termina se conoció el caso de Carlos Hugo Martínez, un médico riojano que atiende en San Juan quien está denunciado por siete diferentes casos de abuso ocurridos en distintos centros médicos de la provincia.

El denominador común en el relato de las presuntas víctimas es que todas se quedaron sin saber qué hacer cuando este hombre comenzó a tocarlas de manera inapropiada, llegando inclusive a masturbar a una joven embarazada de 22 años que fue una de las primeras que puso la denuncia.

La mayor parte de las víctimas reconoció que la visita al ginecólogo es algo que las llena de pudor y hasta dijeron que no saben hasta dónde puede llegar el doctor en cuestión.

A continuación se presenta una serie de consejos en los que coinciden los profesionales de la salud sobre lo que si se puede hacer y lo que no es correcto dentro de una visita con el ginecólogo.

Podés pedir que haya una enfermera

Aunque sea tu ginecólogo de cabecera, como paciente podés pedir que nunca realice una exploración sin la presencia de la enfermera (o de alguien de tu confianza). Tal vez pueda ser un poco incómodo para vos que, además del doctor, otra extraña mire lo que pasa. Sin embargo, esto asegurará que no haya ningún comportamiento erróneo o algún mal entendido.

No pueden evitar que alguien te acompañe

Uno de tus derechos como paciente es que puedes acudir acompañada de una persona de tu total confianza, ya sea tu madre, tu mejor amiga o tu novio. El ginecólogo nunca debe negarse a que algún conocido o amigo esté contigo.

Pedir que te desnudes

Como dijimos arriba, a veces no es necesario que te desvistas totalmente; si va a revisar tu vagina podés quedarte con la blusa puesta y si luego acuerdan que también revisará tus senos, él sólo debe indicarte que te quites la ropa que aún llevas puesta, pero no debe tratar de “ayudarte” a hacerlo, desabrochando los botones o bajando los tirantes de tu sostén, por ejemplo.

Explorarte sin guantes

Bajo ninguna circunstancia el médico debe realizar un análisis de tu vagina sin los respectivos guantes desechables. Si intenta hacerlo, es mejor que des por terminada la consulta. Los guantes son para tu cuidado y para los de él mismo.

Tocarte de manera inapropiada o masturbarte

La verdad es que a veces puede ser difícil distinguir hasta dónde la conducta del médico está dentro de lo “normal” y cuándo comienza a rebasar la barrera de la ética. Esto puede no ser fácil de notar, pero tú sentirás la forma como te toca cuando te ausculta y si es con morbo o no. Además recuerda que si la enfermera o alguien está presente, eso no podrá suceder.

No debe enojarse

Debe mostrar la capacidad de escucharte y atenderte. Y si decides pedir una segunda opinión, debe aceptarlo y no molestarse; si es buen médico y amable, hasta él mismo puede recomendarte a alguien.

Bata siempre

Si bien no pasa nada si no la lleva, le da más presencia profesional y demuestra que es alguien que se preocupa por su apariencia y no un doctor descuidado.