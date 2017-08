Quedó con una discapacidad por un accidente laboral y no consigue trabajo

Héctor Brizuela, sufrió un accidente laboral hace 29 años. Debido a eso, quedó con una discapacidad y no consigue trabajo. Es lo único que pide y lo necesita para poder vivir.

El 27 de abril de 1988 fue un día trágico para este hombre. No pensó que el hecho que ocurrió ese día fuera a cambiar su vida. Lamentablemente, todo cambió para mal.

Ese día, hace 29 años, Brizuela que era empleado de la empresa cordobesa Tascheret S.R.L., se encontraba trabajando en la construcción de un barrio en el Callejón Ullum.

La mala suerte estuvo de su lado ese día. Al utilizar una máquina hormigonera, se afirmó en ella, resbaló y sus dedos fueron a parar de forma directa al engranaje. La Junta Médica, con el doctor José Pablo Alberghini dictaminó que Brizuela presentaba una incapacidad de carácter permanente, debido a las secuelas de ese accidente de trabajo.

Además, le amputaron la 3º falange del dedo medio derecho. También, se le realizó la amputación parcial de la 3º falange del dedo anular derecho. Por esto, quedó con una limitación permanente de la flexión de ambos dedos.

Ante esto, la empresa le dio un parte médico durante un año. Finalizada la fecha, lo despidieron. La vida de Héctor Brizuela comenzó a complicarse. Debido a la discapacidad con la que quedó no consigue empleo. Hace muchos años, empezó a trabajar de forma independiente realizando changas. Hoy, con 58 años, no consigue nada para realizar. “Por la discapacidad que tengo, no me toman en ningún lado” ¿Qué hago yo?”,dice desconsolado.

Desde la Dirección de Discapacidad, le dijeron que no podían brindarle ninguna pensión ni ayuda debido a que su esposa ya cobraba una.

Por otra parte, el expediente que inicio ante el Juzgado Federal de San Juan -Nº FMZ 51017449/1990- está estancado. Desde que inició el trámite, en junio de 1990, hasta hoy no obtuvo respuesta ni tiene resolución.

Desde 1988 la búsqueda de trabajo se le complica cada vez más. Es lo único que pide. Poder trabajar para subsistir. A su edad y con la discapacidad con la quedó por el accidente, en todos lados le cierran las puertas.

Aquel que quiera ayudarlo o pueda ofrecerle empleo, se puede comunicar al 2645273264.