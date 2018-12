Un especialista revela si los Pitbull son asesinos o no

A raíz de la noticia en el departamento de Sarmiento se desató nuevamente la polémica sobre los Pitbull. ¿Son perros asesinos?¿Su comportamiento depende de la crianza? Esas son las preguntas que engloban el debate en las redes y las que le hicimos al “Pirata” Olivares Robledal, uno de los veterinarios más reconocidos de la provincia.

“No podemos definirlo como un perro asesino, pero si nos vamos al origen de la raza, ésta fue creada para la pelea”, explicó el profesional al ser consultado sobre la agresividad de este animal, a lo que agregó que “cuando se crea una raza, la presión de selección es lo que determina qué va a ser ese individuo…en el caso del Pitbull se eligieron los más violentos ya que lo que se quería era un perro que en la pelea matara a su contrincante”.

Sobre si es este animal es recomendable como mascota, el médico veterinario fue determinante: “No son recomendables. La culpa no es del Pitbull sino del humano que pretende darle la vida de cualquier otra raza”. Lo cierto es que, como explicó el “Pirata”, no depende del tipo de crianza que se le dé al perro sino de su instinto natural. “En algún momento, si el animal vive alguna situación que le de miedo o lo exponga, la violencia con la que va a responder no es la misma que en cualquier otra raza”, aclaró con respecto a las frecuentes noticias sobre ataques de Pitbulls.

En relación al gran número de familias que tienen un espécimen de esta raza como mascota, el profesional aseguró que hay que tener muchos cuidados para que este no produzca ninguna tragedia. En este sentido, destacó que “son muchos los recaudos a la hora de tenerlo junto a otros perros o animales, exponerlo a situaciones con niños o sacarlo a pasear”.Es importante aclarar que a la hora de salir a dar un paseo, Olivares recomienda hacerlo con correa o bozal, y de esta manera evitar desencadenar cualquier tipo de situación irreversible.

En definitiva, como indicó el especialista, el Pitbull es un perro diseñado para la pelea que reacciona para ganar. Su mordida y fuerza supera la de cualquier ser humano, por lo cual, no es recomendable para tenerlo en casa.