Una escuela de Calingasta fue beneficiada gracias a la Cruzada Solidaria

La mañana del martes comenzó llena de alegrías para algunas personas que recibieron premios de la Caja de Acción Social. Se trata de los beneficios correspondientes al sorteo especial denominado “Cupones no Premiados” y “Cruzada Solidaria”. Éstos, corresponden al mes de agosto.

Cupones no Premiados

En éste sorteo, el ganador del primer premio fue Alberto Iñón, que recibió una cocina de 6 hornallas. En cuanto al segundo premio, que consistía en un aire acondicionado (Split, frio 3200w) fue ganado por Roberto Alfredo Alaniz. Mientras que el tercer premio lo ganó Fabián Vicente Páez, quien recibió una PC All in One.

Cruzada Solidaria

Gracias a éste sorteo, una escuela fue beneficiada con elementos sumamente necesarios. Se trata de la Escuela Benito Juárez, del departamento Calingasta. Ésta, cuenta con una matrícula total de 30 alumnos que podrán disfrutar de un proyector LED y una PC de escritorio con monitor 19”.

En esta ocasión, la empresa Telekino se sumó a la Cruzada Solidaria de la Caja de Acción Social contribuyendo con la escuela que, también, recibió un TV HD LED de 42”.

Importante

Aquellos establecimientos educativos que deseen participar en los sorteos de la Cruzada Solidaria, deberán inscribirse a través de cruzadasolidaria@cas.gov.ar.