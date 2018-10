Confundieron a líder del Estado Islámico con una abuela barbuda

Muhtabar Toraeva, una abuela de 70 años de Kazajistán famosa por su abundante barba, se convirtió en uno de los terroristas más temidos, por error periodístico.

Es que varios medios iraníes usaron su foto para informar sobre la muerte de Abu Ali al-Mashhadani, cabecilla del Estado Islámico, según informó RT.

De acuerdo con ese medio, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron el pasado 1 de octubre un ataque con proyectiles en el marco de la operación “Venganza por Ahvaz” en el que falleció el terrorista.

Pero, al dar cuenta del hecho, algunos medios iraníes publicaron por error la foto de Muhtabar.

Sin embargo, Toraeva no es terrorista ni está muerta. La mujer es muy famosa tanto en Kazajistán como en el extranjero por su frondosa barba. No sólo expresó su intención de no afeitársela sino que hasta se suele jactó de que esos pelos son el secreto de su matrimonio feliz.

Fuente: Telefe Noticias