Francisco: “A mí me ayuda mucho pensar en el fútbol”

El papa Francisco aseguró este jueves que “el fútbol, como los demás deportes, es imagen de vida y de la sociedad”, al tiempo que confesó: “A mí me ayuda mucho pensar en el fútbol porque me gusta, pero cuando me encuentro frente a situaciones que no esperaba, pienso en el arquero, que tiene que atajar la pelota de donde se la patean y no sabe de dónde vendrá”.

“El fútbol, como los demás deportes, es imagen de vida y de la sociedad. Ustedes en el campo se necesitan unos a otros. Cada jugador pone su profesionalidad y habilidad en beneficio de un ideal común, que es jugar bien para ganar”, les dijo a los jugadores, dirigentes y cuerpo técnico del Villarreal español, que jugará por contra la Roma por la Europa League.

“Para lograr esa afinidad se necesita mucho entrenamiento; pero también es importante invertir tiempo y esfuerzo en fortalecer el espíritu del equipo, para lograr crear esa conexión de movimientos: una simple mirada, un pequeño gesto, una expresión comunican tantas cosas en el campo”, agregó durante el encuentro en la sala clementina del Palacio Apostólico.

“Esto es posible si se actúa con espíritu de compañerismo, dejando de lado el individualismo o las aspiraciones personales. Si se juega pensando en el bien del grupo, entonces es más fácil obtener la victoria”, pidió la plantel del “submarino amarillo”.

“En cambio cuando uno piensa en sí mismo y se olvida de los demás, por ahí logra. Pero nosotros en Argentina decimos que es ‘uno que le gusta comerse la pelota’, para él solo, ¿no?”, manifestó el pontífice, reconocido hincha de San Lorenzo.

“Por otra parte, cuando ustedes juegan al fútbol están al mismo tiempo educando y transmitiendo valores. Muchas personas, especialmente los jóvenes, los admiran y los observan. Quieren ser como ustedes. A través de su profesionalidad, están transmitiendo un modo de ser a aquellos que les siguen, sobre todo a las nuevas generaciones”, los animó.

