Los del Timoteo Maradona agradecen al equipo de Capital por las obras realizadas

En la tarde noche del jueves el equipo de la municipalidad de la Ciudad sanjuanina llegaron al barrio Timoteo Maradona para, junto a los vecinos, cortar las cintas de las obras de pavimentación y de iluminación.

“Desde hacía mucho tiempo veníamos pidiendo por estas obras”, le contó a DIARIO HUARPE una de las vecinas del barrio. “La gestiones pasaban y nosotros esperando. Cuando llegó Aranda al gobierno, volvimos a hacer el pedido. En ese momento nos escucharon, lo anotaron, pero nos dijeron que teníamos que esperar y, sinceramente, dijimos: más de lo mismo. Pero y a la vista está que no fue así; y por eso agradecemos. No por las obras hechas, porque es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, y son obligaciones de los funcionarios hacerlas; si no por cumplir con lo prometido”.