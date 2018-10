Pese a los reclamos, las boletas llegaron otra vez con aumentos imposibles de pagar

El mes pasado, los habitantes de 25 de Mayo pusieron el grito en el cielo cuando vieron los importes que tenían que pagar por el servicio de energía eléctrica (ver nota relacionada). A las pocas horas, se dieron cuenta que los casos no era aislados y que el reclamo era generalizado. Inmediatamente, y vía redes sociales, se autoconvocaron en la plaza departamental para manifestarse y el número sorprendió a todos: eran más de 300.

Inmediatamente el Concejo Deliberante veinticinqueño recogió el guante y ofreció acopiar todas las denuncias y hacer el reclamo ante el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

El reclamo se hizo y el EPRE contestó que: los afectados tenían que pagar el importe de la boleta anterior; mientras los técnicos del organismo de control, realizaban las inspecciones correspondientes en cada medidor.

Pero por estos días, la nueva boleta llegó con importes similares a la anterior, y cuando los usuarios fueron a reclamar, en Energía San Juan les dijeron que sí o sí debían pagar el resto que no pagaron de la anterior boleta, más el nuevo importe.

“Nos clavaron con vista al mar” , le dijo a DIARIO HUARPE , uno de los veinticinqueños afectados “para que no me cortaran el servicio, tuve que poner tiqui taca, seis mil pesos”.

En el lote de afectados, hay un de todo. Esta el gran comerciante, el almacenero, el productor, el de la casa de barrio y el del rancho.

“Yo tengo que pagar un total de 5.000 pesos que no tengo y por lo tanto no puedo pagar” , dijo otro afectado. “Así que en cualquier momento nos cortan la luz”.

En dialogo con el presidente del Concejo Deliberante de 25 de Mayo, José Reinoso, manifestó que el EPRE ya realizó las primeras inspecciones en un gran números de medidores, y los datos arrojan que en la mayoría la lectura es correcta.

Ante esta realidad el presidente del Concejo manifestó que los usuarios que siguen recibiendo las boletas con aumentos deben dirigirse al EPRE para que se analice cada realidad particular.

Además resaltó que a los usuarios que todavía no le inspeccionan el medidor, tienen que seguir abonando la tarifa diferencial hasta que los técnicos del EPRE pasen por sus domicilios.

En este marco de quejas, aumentos e inspecciones, todos en 25 de Mayo sostienen que el servicio eléctrico que reciben es de cuarta.

“La verdad que no estoy para nada de acuerdo con el aumento, pero encima el servicio que nos brindan es una porquería” dijo una de las vecinas de Santa Rosa, “hay veces que en el día tenemos entre tres y cuatro bajadas y subidas de tensión que no viven quemando heladeras, lavarropas y televisores”, y luego remató: “Ya estamos cansado de esto y encima no meten la mano en el bolsillo”.