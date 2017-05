Presentaron ante la Fiscalía una denuncia penal contra Barifusa por los más de $3 millones

Luego de que el Tribunal de Cuentas provincial pidiera explicaciones al ex intendente de Jáchal y actual diputado departamental, Jorge Barifusa, por el pago de $3.326.799,43 para la contratación directa de la “Línea de Producción de Dulce de Membrillo”, la cual no existe en el departamento, ahora un concejal formalizó una denuncia penal ante Fiscalía.

El concejal Jorge Alfredo Morales fue quien radicó la denuncia penal contra Barifusa por la contratación de esta línea de producción por más de 3 millones de pesos.

Según los documentos, el pago fue efectuado a una empresa de Mendoza denominada Klaus S.A., el día 18 de noviembre de 2015, precisamente a menos de un mes de que Barifusa dejara el mandato. Y la situación se da ya que aún no se encuentra la fábrica, maquinaria ni certificación de obra. Además de Barifusa, también el tribunal encuentra como responsables al ex secretario de Gobierno, Cristian Romero y el ex director de Producción y Medio Ambiente Ricardo Guerrero.

Hasta el momento, no hubo declaraciones por parte del actual diputado provincial, Jorge Barifusa.