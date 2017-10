Ató a un perro a su moto y lo arrastró por varias cuadras

nos encontramos con esta situacion nosotros nos dirigiamos hacia Av . Calchaqui ya que veniamos de Av . Belgrano y este tarado paso por al lado nuestro y obviamente la gente le grito y le gritaba pero el tipo seguia y nosotros inmediatamente dimos la vuelta para pararlo , hasta un momento el perro no dio mas y ya iba como ven en la imagen del primer video 😡enseguida llamamos al 911 mientras se fue acercando mas personas al lugar …segun las pocas contestaciones del tipo este era que llevaba al perro a su casa ,qu un compañero de trabajo se lo regalo porque el y la esposa no lo querian xq habia mordido a un nene , dijo que lo llevaba asi xq el perro no queria subir a la moto , en si dijo cosas muy incoherentes que daban mucha pero muchisima bronca xq se hacia el que lloraba …llegaron los moviles policiales mientras tanto se trataba de comunicar con maltrato animal y encima nose que papel de la moto le faltaba creo que era el seguro pero al perrito se lo iban a llevar para curarlo y luego el hombre que ven pelado en el primer video lo iba a llevar a un refugio que el tiene el cual rescata a los perros de las calles y los cuida los cura y luego los pone en adopcion …esa persona tenia como 5 perros pero iba a ver que podia hacer algo si quedarcelo o darcelo a algun familiiar ..(IMPORTANTE DIFUNDIR Y SI TIENEN EN SUS REDES SOCIALES AL SEÑOR MARTINIANO MOLINA HACER LLEGAR LAS IMAGENES O LOS VIDEOS PORQUE ESTE LUGAR PERTENECE AL PARTIDO DE QUILMES) GRACIAS A TODOS POR DIFUNDIR PERO SIGAMOS PARA HACERLO MAS PUBLICO Y ESCRACHAR A ESTE TIPO ..

