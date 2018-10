Crimen de Sheila: el tío no quiso declarar y la tía negó todo

El tío de Sheila Ayala, la niña que fue encontrada muerta el pasado jueves en el partido bonaerense de San Miguel, se negó a declarar este sábado ante el fiscal del caso, mientras que su mujer y tía de la víctima, fue indagada en el hospital en el que permanecía internada luego de dar a luz.

Según confirmaron fuentes judiciales a NA, el fiscal Gustavo Carracedo, tras tomarle la indagatoria a González Rojas, se trasladó a la Maternidad Municipal María Eva Duarte de Perón, de Malvinas Argentinas, para indagar a Leonela, la tía de la víctima, que se encuentra internada desde este viernes tras dar a luz a su hijo.

El fiscal se retiró del lugar poco antes de las 20 luego de tomarle declaración a la mujer, mientras que no había trascendido el contenido de los dichos. No obstante, fuentes judiciales indicaron que la mujer negó su participación en el crimen de la niña durante una declaración no muy extensa.