D’Elía pidió la eximición de prisión por supuesto encubrimiento a los acusados

El dirigente kirchnerista Luis D’Elía pidió hoy la eximición de prisión al juez federal Claudio Bonadio, en la causa por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados del atentado a la AMIA, pero el magistrado la rechazó de inmediato y resolvió que “no hay ninguna orden restrictiva de la libertad”.

Fuentes judiciales informaron que el planteo fue presentado por el abogado Adrián Albor, defensor del ex piquetero kirchnerista y titular del partido MILES, ante las insistentes versiones que circularon en las últimas horas en las redes sociales acerca de una inminente detención.

Bonadio instruye la causa contra la ex presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum con Irán en 2013, por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados del ataque en 1994 y presunta “traición a la Patria”.

Además de la ex presidenta y D’Elía, están imputados el ex canciller Héctor Timerman, su ex vice Eduardo Zuain, su ex directora legal Susana Ruiz Cerutti (diplomática de carrera y ex canciller de Raúl Alfonsín) y los ex consejeros Luciano Tanto Clement y Holger Martinsen. Timerman suscribió el Memorando de Entendimiento celebrado entre la Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán -sobre temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA- el 27 de enero de 2013 en Etiopía.

También están imputados Andrés Larroque, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, Héctor Luis Yrimia, Fernando Esteche y Ramón Allan Héctor Bogado, acusados de supuestamente armar un plan para encubrir la responsabilidad de Irán en el atentado, que mató a 85 personas en 1994.

Por aquel crimen hay varios iraníes con orden de captura en Interpol: Ahmad Vahidi, ex ministro de Defensa y comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica; Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ahmad Asghari, ex secretario de la Embajada de Irán; Moshen Rabbani, clérigo y ex agregado cultural en Buenos Aires, y el ex ministro de Información y Seguridad de Irán Ali Akbar Fallahia.

Fuente: La Nación.