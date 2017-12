Elisa Carrió prometió un bono para jubilados

La diputada Elisa Carrió anticipó que el Gobierno instrumentará un bono en marzo próximo para compensar la pérdida que generará la aplicación de la reforma previsional, si llega a ser aprobada por el Congreso.

“Lo hemos planteado (desde el oficialismo parlamentario). Se va a aplicar. Ya lo hemos negociado. Si no, no me hubiera sentado en la banca”, enfatizó Carrió cuando se levantó la sesión en la Cámara de Diputados.

En rigor, el oficialismo de la Cámara de Diputados venía planteando a voceros del Gobierno la necesidad de instrumentar una compensación por la reforma previsional. Sin embargo, a partir del escándalo que aconteció ayer en la Cámara baja, es una propuesta que finalmente podría cristalizarse.

En el peronismo, el jefe de bloque del Interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, criticó al oficialismo por intentar imponer la sanción de la ley en medio de un clima de violencia. “Ahora Carrió dice que puede haber compensaciones. ¿Cómo no lo anunciaron antes? Se pudo haber evitado esta situación“, enfatizó el legislador.