El Gobierno aclara que los que no votaron en las PASO podrán hacerlo en las generales

Aunque aún el resultado de las PASO está abierto y recién se conocerá los primeros días de septiembre, en el Gobierno están confiados que de cara a octubre lograrán derrotar a Cristina Kirchner. Y una de las cartas a la que apuestan es al voto de los ausentes. Por eso, la Casa Rosada decidió aclarar un tuit de la Cámara Electoral que se prestaba a la confusión y podía desalentar la concurrencia para las generales.

¿Por qué el Gobierno considera clave bajar el nivel de ausentes?

Están convencidos que, dentro de ese universo, hay mayoría de electores de Cambiemos. Y, por el contrario, advierten que en el kirchnerismo hubo un mayor nivel de concurrencia. Se verá.

En Balcarce 50 calculan que de cara a las generales puede crecer 3 puntos el nivel de participación registrado en el principal distrito del país, donde en las primarias votó cerca del 77% de los 12.888.105 bonaerenses habilitados. Es decir, si se cumplen las expectativas del Gobierno, habría en disputa cerca de 400 mil electores más.

En un escenario muy cerrado para senadores -hoy con más de 4 puntos sin escrutar, Esteban Bullrich aventaja en apenas 6.915 votos a la ex Presidente-, estiman que ahí harán la diferencia.

Aunque, se sabe, el voto es obligatorio, un tuit de la Cámara Nacional Electoral se había prestado a la confusión. “Si no votaste en las PASO vas a poder hacerlo en las Generales del 22/10, pero tenés que justificar por qué no votaste”, rezaba.

Desde el Gobierno decidieron aclararlo. ¿Qué trámite deben hacer quienes no votaron en las primarias para estar habilitados para hacerlo en octubre? Ninguno. Así lo aseguraron fuentes de la Secretaría de Asuntos Políticos que conduce Adrián Pérez. “La gente va a poder votar en las generales sin problemas. Haya hecho o no el trámite que se debe hacer para no pagar la multa”, indicaron.

Desde la Cámara Electoral, ante la consulta de este diario, validaron la información y reconocieron que el tuit podía prestar a la confusión. “Nada impide que la gente vote en las generales, aunque no haya votado en las PASO, no haya justificado ni pagado la multa”, confirmaron fuentes de la cámara que preside Santiago Corcuera.

No obstante, convocaron a los ausentes a hacer el trámite correspondiente para justificar su ausencia. Luego de las PASO, los ausentes tienen 60 días para justificar la no emisión del voto con una constancia que lo acredite.

¿Qué se debe hacer para justificarlo?

Concurrir a la Cámara Nacional Electoral o si no ingresando al padrón de Infractores ( http://infractores.padron.gov.ar ) y cargando el comprobante correspondiente.

¿Cuánto cuesta no votar?

El costo de la multa por no votar no se actualiza desde 2013, cuando la Cámara Electoral emitió la acordada 37/2013. “La multa por no votar ni justificar su omisión en uno de los actos electorales será de $50 y por la segunda infracción $100, acumulable a la primera ausencia”, reafirmó la Cámara en otro tuit.