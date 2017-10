Las frases de Macri en conferencia de prensa

En el día después de las elecciones que consolidó a Cambiemos como la principal fuerza política del país, el presidente Mauricio Macri reforzó el objetivo de consolidar reformas estructurales en la economía argentina, tanto en materia tributaria como laboral.

“Hay que aprobar reformas; propiciarán más trabajo”, dijo Macri en conferencia de prensa. “Entendamos que estamos en una etapa de reformismo permanente. Argentina no tiene que parar y no tiene que tenerle miedo a las reformas”, agregó.

Macri insistió en el gradualismo fiscal y remarcó que discutirá los cambios laborales sector por sector. Ahora lo hará con una contundente victoria electoral en su haber: Cambiemos obtuvo casi el 42% de los votos a nivel nacional y derrotó a los principales referentes opositores en casi todo el país.

El déficit, la deuda y la inflación

“Mientras la Argentina tenga déficit fiscal como tiene, va a seguir teniendo que tomar deuda, porque tenemos un compromiso central que compartimos, como dije anoche, que es reducir la pobreza. Y el primer camino es bajar la inflación. Por lo cual, si uno no no va a a financiar el déficit con inflación, lo tiene que financiar con deuda. Y es algo que no podemos hacer eternamente. Por eso es tan importante seguir avanzando con esta reducción gradual del déficit fiscal. Una parte de lo que vamos a hacer de acá a fin de año es aprobar en el Congreso un Presupuesto que comprometa a una reducción del déficit, que el año que viene debería ser menor al 3,2 por ciento (del PBI). Esperemos que ,con el apoyo de los gobernadores, alcancemos ese compromiso. Y, así, ir a un país normal, con una inflación de un dígito (en 2019)”.

La reforma impositiva

“Tenemos que reducir el déficit fiscal. Argentina no puede seguir endeudándose a esta velocidad. El mundo nos ha acompañado porque cree en nosotros. Pero tenemos que ir demostrando que vamos a ir encuadrando el gasto público en niveles razonables, porque los argentinos más impuestos no pueden pagar. Tenemos que ir a una lenta reducción de impuestos. En ese camino, la política tiene que mostrar su responsabilidad. Qué pasó que aumentamos tanto el gasto público en los últimos 12 años. Cada uno hace lo que tiene que hacer, los deberes, para los lentamente encauzar el gasto en los niveles que los argentinos podamos bancar con nuestros impuestos”.

La reforma laboral

“Va a ser sector por sector. Ya hemos tenido, y ha sido muy exitoso, en Vaca Muerta, con la industria automotriz, la construcción, la industria de la carne, y estamos trabajando con la pesca y la industria maderera. Tenemos que ver cómo avanzar con reformas que generen más trabajo. Tenemos dos problemas: gente que no tiene trabajo y prácticamente la mitad de los argentinos que trabajan en negro”.

La reforma previsional

“La reforma previsional está prevista en la ley de Reparación Histórica. Antes de 2019, el Congreso de la Nación tiene que hacer una propuesta, todas las fuerzas políticas, para tener una reforma previsional del siglo XXI. Las reformas previsionales están en debate en el mundo entero. Tiene que ver con la evolución de la medicina, con el crecimiento de las poblaciones en términos de longevidad”.

Convocatoria a gobernadores

“Espero que los gobernadores sean jugadores importantísimos (en la etapa de reformas). Que se sumen los intendentes importantes, los gremios”.

