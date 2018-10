Lázaro Báez llegó a Comodoro Py para el inicio del juicio oral en su contra

Lázaro Báez, sus cuatro hijos, el arrepentido Leonardo Fariña y otra veintena de personas comenzarán a ser juzgadas hoy por presunto lavado de dinero en la que causa que se conozca como “la ruta del dinero k”. En los tribunales de Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal 4 comenzará el proceso en el que serán juzgadas 25 personas.

En la primera audiencia del debate, Báez y el resto de los acusados tienen que estar presentes. Los jueces Guillermo Costabel, María López Iñíguez y Adriana Palliotti leerán la acusación contra los imputados que luego tendrán la posibilidad de hacer sus primeros planteos del juicio.

Junto con Báez serán juzgados sus cuatro hijos –Martín, Leandro, Luciana y Melina-, el arrepentido Fariña, el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín, su hijo Sebastián Pérez Gadín, el financista Federico Elaskar, el empresario Juan Carlos Molinari, el presidente de Austral Construcciones -la empresa insignia de Báez-, Julio Mendoza, y Fabián Rossi, el ex marido de la vedette Iliana Calabró, entre otros acusados vinculados a la trama de lavado de dinero.

Fariña declaró en esta causa como arrepentido y está bajo el programa de protección de testigos e imputados del Ministerio de Justicia de la Nación. El tribunal tendrá que resolver si el aporte que hizo fue importante para el programa, lo que le puede significar una reducción de la condena.

La acusación que elevaron a juicio el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán es por “haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita” para “convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos durante el período comprendido entre los años 2010 y 2013”. Concretamente, la acusación es por haber lavado dinero proveniente de fondos de la obra pública que Báez recibió de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, lo que se juzgará en otro proceso.

Se lo juzga por tres hechos:

– el lavado de 5.100.000 dólares que quedaron registrados en una filmación de la financiera S.G.I -de Elaskar- en la que Martín Báez, Pérez Gadín, Rossi y otras personas cuentan el dinero.

– el lavado de 32.800.000 de dólares que salieron del país y que volvieron en títulos de la deuda pública a la empresa Austral Construcciones.

– el lavado de dinero a través de la compra de diferentes bienes: un campo en Mendoza, un departamento en la avenida Del Libertador, autos –Porsche, Mini Cooper, Ferrari, BMW, Audi-, y el pago de la fiesta de casamiento del arrepentido Leonardo Fariña y la modelo Karina Jelinek, entre otras maniobras.

El abogado de Báez -Víctor Hortel, ex titular del Servicio Penitenciario Federal durante el gobierno de Cristina Kirchner- recusó hoy al cuarto juez del tribunal oral, Rodrigo Giménez Uriburu, y pidió la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía junto con otros planteos.

La acusación estará a cargo del fiscal Abel Córdoba y de las querellas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).

La ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner está imputada en la causa. Fue indagada a mediados de mes por orden de la Cámara Federal y el juez Casanello todavía no resolvió su situación. Si la ex mandataria es procesada será juzgada en otro juicio oral.

Está prevista la declaración de 91 testigos y que el juicio, en principio, dure ocho meses.

Este será el primero pero no el último juicio a Báez. El 26 de febrero -en simultáneo con el de lavado de dinero- comenzará a ser juzgado por las presuntas irregularidades en la obra pública que recibió. Allí compartirá el lugar de acusado junto a Cristina Kirchner. Con la ex mandataria también será juzgado en la causa “Los Sauces” -ya fue elevada a juicio pero todavía no tiene fecha- y en “Hotesur”, cuyos procesamientos fueron confirmados a principio de mes.

Báez tiene otras causas. Está procesado por no pagar o hacerlo fuera del plazo legal los aportes previsionales de los empleados de sus empresas. Y fue indagada en la justicia de Bahía Blanca por el uso de facturas falsas.

