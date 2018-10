Mamá de Sheila: “Todos los días me levanto pensando que está viva”

La madre de Sheila Ayala, encontrada muerta el pasado jueves en el partido bonaerense de San Miguel, declaró que “nunca sospechó” ni pensó que los tíos de la nena pudieran cometer el asesinato. “Yo tenía la intuición de que ella estaba ahí adentro y siempre me daban falsas pistas pero yo les dije que ella nunca salió”, señaló Yanina.

Video gentileza Crónica TV.

“Quiero justicia y la pena máxima. Parece que mi hija se quiso defender y él tiene rasguños en sus brazos porque se le tiró encima. Él la quiso atacar. Andá a saber lo que le habrá hecho. Ella siempre iba a la casa de la tía pero nunca pensé que iba a hacer eso”, dijo, conmocionada.

También señaló que tiene un dolor “muy grande por dentro” y agregó: “Me levanto todos los días pensando que me van a llamar diciendo que Sheila está viva”.

“Ellos ( Fabián González Rojas y Leonela Ayala) se querían desligar. Yo siempre estuve en el portón y nunca me moví. Yo decía: ‘De acá mi hija no salió’ pero nadie me hacía caso. La policía pensó que queríamos agredirlos pero solo quería que hagan los allanamientos”, siguió Yanina.

Luego, criticó a la policía que demoró cuatro días en encontrar el cuerpo y apuntó contra posibles cómplices: “Quiero que busquen a la mujer del papá de Sheila porque cuando nos empezamos a pelear ella dijo: ‘Yo me lavo las manos'”.

“Yo nunca conviví con ellos, odio a los paraguayos. No lo puedo creer todavía lo que me hizo. ¿Le habrá tenido celos porque ella siempre iba a la casa del papá con cosas nuevas y bien vestida? Siempre le tuvo celos pero esto jamás me lo imaginé”, manifestó.

“Yo estaba cara a cara con ella en la comisaría y no me dijeron que había sido ella porque me iba a vengar, la iba a recontra romper toda”, disparó, con bronca .

Sobre la presunta publicación del tío que manifestaba estar enamorada de su sobrina dijo que “no estaba al tanto porque no eran amigos en Facebook”. También descartó que ella se peleara con otras chicas por dinero.

Noticia relacionada:

Fuente: Crónica TV