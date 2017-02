Tras la marcha atrás por el aumento, Macri visitó un centro de jubilados

Horas después de dar marcha atrás con el ajuste en el esquema de movilidad jubilatoria, el presidente Mauricio Macri visitó a los afectados por esa medida esta mañana, en su paso por la provincia de San Luis.

“Estamos construyendo futuro a partir del amor y el respeto que les damos [a los jubilados] con la reparación histórica, que está funcionando”, dijo el mandatario en un centro de jubilados y pensionados puntano, poniendo el énfasis en la medida que permitió actualizar los haberes jubilatorios, sin necesidad de un juicio.

Con el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso , en primera fila, Macri dijo que “ya son un millón de jubilados para quienes se ha hecho justicia” y se espera que otro millón sean incorporados este año al régimen de reparación histórica.

“Una sociedad que no es agradecida con sus abuelos, que no reconoce el trabajo que ustedes han hecho, construyendo el país, educando, formando, es una sociedad que no tiene futuro”, dijo el mandatario.

Ayer, el Presidente anunció en conferencia de prensa que anularía los cambios para calcular el porcentaje de la movilidad de las jubilaciones y pensiones, que iba a bajar el aumento de haberes del 12,96% al 12,65%. Tras la marcha atrás de ayer, entonces, el haber mensual mínimo pasará el mes que viene de $ 5661 a $ 6394 y el máximo se elevará de $ 41.474 a $ 46.849.

Macri hizo referencia hoy al aumento de marzo apenas en un momento, cuando indicó que “el último índice va por arriba de la inflación”. “Logramos poner la inflación bajo control, esperamos que en 2019 ya sea menor al 10%, como es en la mayoría de los países del mundo”, agregó.

El jefe de Estado fue al centro de jubilados y pensionados alrededor de las 11, después de inaugurar en San Luis la obra que forma parte del Plan Nacional del Agua y servirá para cubrir el servicio prácticamente toda la capital puntana, junto con el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, funcionarios de Recursos Hídricos y el intendente de la capital puntana, Enrique Ponce.

Fuente: La Nación.