“Tu hijo te espera, se lo prometiste”, el mensaje de la hermana de un tripulante sanjuanino

Durante la jornada del jueves, la Armada confirmó que hubo una explosión en el ARA San Juan. Luego de semejante noticia, Paola Celeste Alfaro, hermana de Ricardo Alfaro uno de los tripulantes del submarino, publicó un desgarrador mensaje en Facebook. “Tu hijo te espera, se lo prometiste”.

Sé que Dios te traerá. No voy a bajar los brazos, vas a volver, mi corazón me lo dice. No voy a permitirme darme por vencida”