Vaca Muerta: cuatro petroleras invertirán 1.150 millones de dólares

Pan American Energy, Total Austral, Wintershall Energía e YPF firmaron un acuerdo con la provincia de Neuquén por el cual invertirán US$ 1.150 millones en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta en las áreas de Aguada Pichana y Aguada de Castro.

A través del convenio, el gobierno de Neuquén aprobó la subdivisión del área Agua Pichana, hasta hoy conformada por una UTE operada por Total Austral (27,27%) e integrada por YPF, Wintershall Energía (27,27% cada una) y Pan American Energy (18,18%). De esta manera, el área se subdividió en dos: el Aguada Pichana Este (APE) y Aguada Pichana Oeste (APO); las cuales -junto con área Aguada de Castro- son objeto del acuerdo alcanzado.

La nueva área Aguada Pichana Este (APE), de 761 km2, tendrá como socios a Total Austral (41% y operador), YPF (22,5%), Wintershall (22,5%) y Pan American Energy (14%). Por su parte, las nuevas áreas Aguada Pichana Oeste (APO) y Aguada de Castro (ACAS), con una extensión de 605 y 163 km2 respectivamente, tendrán ambas como operador a Pan American Energy (45%) y los socios serán YPF (30%) y Total Austral (25%).

Según se informó, se desembolsarán US$ 1.150 millones entre junio de 2017 y diciembre de 202 1: US$ 675 millones en el área APE y US$ 475 millones restantes a los bloques APO y ACAS. A este programa inversor se suman los 500 millones de dólares invertidos en APE entre 2014 y 2016 por las empresas signatarias del acuerdo.

El plan de trabajo hasta 2021 en APE, operado por Total Austral, consistirá en la perforación de 48 pozos horizontales con objetivo Vaca Muerta, que se suma a los 12 pozos ya perforados.

Fuente: La Nación.