Víboras gigantes invadieron una escuela

Ocurrió en la localidad cordobesa de Villa Rosario del Saladillo. Allí, una familia capturó cinco víboras de gran tamaño. Las mismas estaban en una escuela rural que se encuentra al norte de la provincia.

Se trata de lampalaguas que despertaron el pánico entre los vecinos debido a su tamaño: la más chica medía dos metros de largo y pesaba 50 kilos. “Los chicos llegaron y vieron una enroscada en un calefactor”, dijo a Cadena 3 Daniel Carballo, uno de los que las capturó.

“Mi señora que es docente del colegio me dijo que había rastros de una más grande. Y encontramos un bicho de 2,80 y más de 50 kilos. No me la podía poner al hombro”, añadió.